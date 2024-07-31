Шмидлова обыграла Крейчикову и стала первой полуфиналисткой ОИ

Продолжительность игры составила 1 час 27 минут. Шмидлова занимает 67-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Крейчикова — 10-я ракетка мира.

За выход в финал Анна Шмидлова поспорит с победительницей встречи между украинской теннисисткой Мартой Костюк и хорваткой Донной Векич.

Отметим, что из трех россиянок, выступавших в Париже в женском одиночном разряде, дальше всех прошла Диана Шнайдер, выбывшая во втором круге. Мирра Андреева и Екатерина Александрова проиграли свои стартовые матчи.