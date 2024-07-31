Сафиуллин не сумел выйти в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин уступил испанцу Карлосу Алькарасу в матче третьего круга олимпийского теннисного турнира. Соревнования проходят в Париже.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Алькараса, посеянного на турнире под 2-м номером. Сафиуллин выступал на турнире без номера посева. В четвертьфинале испанец сыграет с американцем Томми Полом (9-й номер посева).

Сафиуллину 26 лет, он является 66-й ракеткой мира. На счету россиянина нет побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.

Алькарасу 21 год, он занимает 3-е место в рейтинге ATP. На счету испанца 15 титулов под эгидой организации. Алькарас дважды становился победителем Уимблдона (2023, 2024), а также выигрывал Открытый чемпионат Франции (2024) и Открытый чемпионат США (2022).

На Олимпийских играх в Париже российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе, завоеванные ими награды не будут учтены в медальном зачете. В заявку вошли семь теннисистов из России. В мужском одиночном разряде после поражения Сафиуллина из россиян остался только Даниил Медведев. В женском парном разряде за медали борются Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В женском одиночном и мужском парном разрядах, а также в соревнованиях смешанных пар российских представителей не осталось.