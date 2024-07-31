Роман Сафиуллин объяснил, почему с Алькарасом очень тяжело играть

— Тогда он играл не так, хуже двигался, больше ошибался. Плюс там был хард — было побыстрее, мне было комфортно играть, мог выходить к сетке. Здесь даже если бы я хорошо играл… Что против других работало, с Алькарасом — нет. Он умудряется эти тяжёлые мячи доставать, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.