Роман Сафиуллин объяснил, почему с Алькарасом очень тяжело играть

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
8
6
2
2Япония
7
2
4
47Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Барбара Матич
Мириам Буткерайт
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Габриэлла Виллемс
Санне ван Дийк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Аи Цунода-Роустант
Михаэла Поллерес
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Адриана Руано Олива
Сильвана Станко
Пенни Смит
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Хосе Торрес Гил
Киран Даррен Дэвид Райлли
Энтони Жанжан
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Дэн Явен
Перрис Бенегас
Наталья Дим
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Великобритания
Нидерланды
Германия
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Улаф Италия
Польша
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Куан Хонгчан
Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ
Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Лео Бержер
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Расписание событий
Теннис. Женщины. 2-й круг
17:30скороКэйти Бултер / Хизер УотсонБеатрис Хаддад Майя / Луиза Стефани
Теннис. Женщины. 2-й круг
17:30скороСюко Аояма / Ена ШибахараБарбора Крейчикова / Катерина Синякова
Теннис. Мужчины. 3-й круг
17:30скороАлександр ЗверевАлексей Попырин
Теннис. Мужчины. 3-й круг
17:30скороКаспер РуудФрансиско Черундоло
Бадминтон. Мужчины. Группа J
17:30скороКодай НараокаЧон Хек Чжин
Бадминтон. Мужчины. Группа H
17:30скороЭнтони ГинтингТома Жуниор Попов
Дзюдо. Мужчины. Утешительные
17:40скороХан Чу-ЁпРафаэл Маседо
Дзюдо. Мужчины. Утешительные
17:50скороТеодорос ЦелидисАрам Григориан
Волейбол. Женщины. Групповой этап
18:00скороСШАСербия
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
18:00скороМанилка БатраМиу Хирано
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороЯпония (олимп.)Нигерия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороБразилия (олимп.)Испания (олимп.)
Дзюдо. Мужчины. 1/2 финала
18:00скороМаксим-Гаэль АмбуСанширо Мурао
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
18:00скороДарко ЙоргичЛинь Юньжу
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
18:00скороБельгияЯпония
Дзюдо. Мужчины. 1/2 финала
18:10скороЛаша БекауриТристан Мосахлишвили
Баскетбол. Мужчины. Группа C
18:15скороПуэрто-РикоСербия
Бокс. Женщины. 1/8 финала
18:22скороБайсон МаниконДавина Мишель
Гребной слалом. Женщины
18:25скороКаноэ-одиночка. Женщины. Финал
Гимнастика спортивная. Мужчины
18:30скороМногоборье. Мужчины. Финал
18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Роман Сафиуллин объяснил, почему с Алькарасом очень тяжело играть

Российский теннисист, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин после поражения от Карлоса Алькараса в третьем круге Олимпийских игр объяснил, почему многим теннисистам тяжело играть против испанца.

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Роман Сафиуллин объяснил, почему с Алькарасом очень тяжело играть | Источник: Getty Images

— Что изменилось с того момента, когда ты обыграл Алькараса?

— Тогда он играл не так, хуже двигался, больше ошибался. Плюс там был хард — было побыстрее, мне было комфортно играть, мог выходить к сетке. Здесь даже если бы я хорошо играл… Что против других работало, с Алькарасом — нет. Он умудряется эти тяжёлые мячи доставать, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в очных поединках теннисисты сходились один раз. Это случилось в 2023 году на хардовом турнире в Париже. Тогда во втором круге соревнований победу одержал Роман Сафиуллин. Алькарас проиграл со счётом 3:6, 4:6.

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IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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