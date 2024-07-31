Хоркина — о выступлении китайских гимнасток на Играх: «От стресса начинают сыпаться, как горох»

«Китаянок не было в тройке и на прошлых Играх, а надо уметь делать работу над ошибками. В мое время было принято анализировать все без исключения выступления, разбирать программы. Из того, что я вижу в исполнении китайских гимнасток сейчас, бросается в глаза очень слабый опорный прыжок, например. А главное, у спортсменов этой страны есть тенденция сыпаться, как горох, когда уровень стресса превышает тот, к которому они привыкли, выступая на других соревнованиях», — приводит слова Хоркиной RT.