Звезда дзюдо Казахстана рассказала, как Олимпиада повлияла на замужество

Источник: Сали Сабиров

27-летняя спортсменка, не сумевшая завоевать медаль на Олимпийских играх в Париже после поражения в схватке за бронзу в весовой категории до 48 килограммов, рассказала, что это неудачное выступление значительно повлияло на ее личную жизнь.

«Я думала, что, достигнув своей цели на этой Олимпиаде, встречу свою половинку и выйду замуж. Но после поражения я передумала. Сейчас у меня нет молодого человека. Я готова выйти замуж за того, кто с пониманием отнесется и будет ждать меня до следующей Олимпиады 2028 года», — заявила девушка в интервью Kazinform.

Тренер Абужакыновой заявил после завершения соревнований, что Абиба планировала завершить свою карьеру в дзюдо, если бы ей удалось завоевать медаль.