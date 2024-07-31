Звезда дзюдо Казахстана рассказала, как Олимпиада повлияла на замужество
Звезда казахстанского дзюдо Абиба Абужакынова озвучила условие, при котором выйдет замуж, сообщают Vesti.kz.
Звезда казахстанского дзюдо Абиба Абужакынова озвучила условие, при котором выйдет замуж, сообщают Vesti.kz.
27-летняя спортсменка, не сумевшая завоевать медаль на Олимпийских играх в Париже после поражения в схватке за бронзу в весовой категории до 48 килограммов, рассказала, что это неудачное выступление значительно повлияло на ее личную жизнь.
«Я думала, что, достигнув своей цели на этой Олимпиаде, встречу свою половинку и выйду замуж. Но после поражения я передумала. Сейчас у меня нет молодого человека. Я готова выйти замуж за того, кто с пониманием отнесется и будет ждать меня до следующей Олимпиады 2028 года», — заявила девушка в интервью Kazinform.
Тренер Абужакыновой заявил после завершения соревнований, что Абиба планировала завершить свою карьеру в дзюдо, если бы ей удалось завоевать медаль.
Напомним, Абужакынова является первой казашкой, которая завоевала медаль чемпионата мира по дзюдо.