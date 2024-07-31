Андреева и Шнайдер ворвались в ¼ финала ОИ! Россиянки повесили «баранку» пятым сеяным

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
8
6
2
2Австралия
7
4
3
48Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Санширо Мурао
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Теодорос Целидис
Тристан Мосахлишвили
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэл Маседо
Максим-Гаэль Амбу
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Барбара Матич
Мириам Буткерайт
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Габриэлла Виллемс
Санне ван Дийк
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Елена Лилик
Эви Лейбфарт
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Аи Цунода-Роустант
Михаэла Поллерес
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Адриана Руано Олива
Сильвана Станко
Пенни Смит
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Хосе Торрес Гил
Киран Даррен Дэвид Райлли
Энтони Жанжан
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Дэн Явен
Перрис Бенегас
Наталья Дим
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Великобритания
Нидерланды
Германия
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Улаф Италия
Польша
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Куан Хонгчан
Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ
Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Лео Бержер
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Расписание событий
Бокс. Женщины. 1/8 финала
18:22скороБайсон МаниконДавина Мишель
Гимнастика спортивная. Мужчины
18:30скороМногоборье. Мужчины. Финал
Бокс. Женщины. 1/4 финала
18:38скороМария Хосе ПаласиосВу Шин Йи
Бокс. Женщины. 1/4 финала
18:54скороКелли ХаррингтонАнжи Паола Вальдес Пана
Теннис. Женщины. 2-й круг
19:00скороЛюдмила Киченок / Надежда КиченокДэниэлл Коллинз / Дезире Кравчик
Теннис. Микст. 1/4 финала
19:00скороКатержина Синякова / Томаш МахачКеи Нисикори / Эна Сибахара
Водное поло. Женщины. Группа B
19:30скороИталияСША
Гандбол. Мужчины. Группа B
20:00скороФранцияЕгипет
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороКарлос Алькарас / Рафаэль НадальРаджив Рам / Остин Крайчек
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороЗамбия (олимп.)Германия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороАвстралия (олимп.)США (олимп.)
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
20:05скороСербияКитай
Фехтование. Мужчины
20:30скороМужчины. Сабля, командное первенство. Матч за 3-е место
Бадминтон. Мужчины. Группа K
20:30скороПранной Хасина СунилДук Фат Ле
Бадминтон. Женщины. Группа P
20:30скороМиа БлихфельдЧен Ю Фей
Бадминтон. Женщины. Группа A
20:30скороАн СеюнЦи Сюэфэй
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
20:45скороИспанияЮАР
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороМунарбек СейитбекСайдель Иван Орта Родригес Дель Рей
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
21:00скороШин ЮбинЛили Чанг
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороТрулс МорегардКао Ченг Жу
19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Андреева и Шнайдер ворвались в ¼ финала ОИ! Россиянки повесили «баранку» пятым сеяным

Следующими соперницами Мирры и Дианы могут стать одни из лучших парниц мира.

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Как Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграли во втором круге Олимпиады 2024: счёт, результат, статистика | Источник: ТАСС

Российские теннисисты продолжают борьбу на олимпийском турнире в Париже! В среду, 31 июля, матч второго круга в парном разряде провели Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Для них игра в дуэте осталась последней возможностью добраться до медалей.

На старте турнира Мирра (95-я ракетка в паре) и Диана (65) поборолись с австралийками Айлой Томлянович и Оливией Гадеки. Россиянки уверенно забрали первый сет (6:3), показали неровную игру во второй партии (2:6), но на ошибках соперниц и благодаря собственной концентрации выиграли решающий тай-брейк [10:6]. Всего девушки провели на корте 1 час 20 минут.

Во втором круге перед Шнайдер и Андреевой встала задача посложнее: борьба с пятыми сеяными, канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес. На той стороне корта россиянок ожидали соперницы, хорошо знакомые с игрой в дуэте.

Дабровски — третья ракетка мира в паре, чемпионка US Open — 2023 вместе с лидером рейтинга Эрин Рутлифф, дважды финалистка Уимблдона (2019, 2024). Фернандес — перспективная одиночница, 25-й номер в парном разряде и финалистка «Ролан Гаррос» — 2023 в дуэте с Тэйлор Таунсенд.

В первом круге канадки одержали довольно лёгкую победу над представительницами Франции Кларой Бюрель и Варварой Грачёвой (6:1, 7:5). Да, Габриэла и Лейла не играли раньше вместе, но опыт первой и не самая удобная игра второй могли бы создать проблем Диане и Мирре.

Россиянки после победы над австралийками отреагировали на то, что следом сыграют с Дабровски и Фернандес.

— Сетку смотрели?

  • Андреева: нет!
  • Шнайдер: и я нет!

— Канадки.

  • Андреева: нормально!
  • Шнайдер: ещё одна левша, кстати.
  • Андреева: мы разберёмся, будем свечки кидать — мы открыли для себя новую тактику.
  • Шнайдер: да, будем Фернандес перекидывать. (смеётся).

Встреча россиянок с канадками началась с подачи Мирры и активных действий соперниц. Канадские теннисистки сразу смело стали входить в корт и атаковать, благодаря чему они сразу сделали брейк. Спортсменки часто обменивались ударами на задней линии, Диана здорово напрягала оппоненток, а Мирра отлично передвигалась по корту, хоть и не всё задуманное получалось у девушек.

В четвёртом гейме Андреева и Шнайдер заработали несколько брейк-пойнтов, были близки к победе в мини-партии, но полил дождь, и игру при счёте 2:1, 30:40 на подаче Дабровски приостановили. Через полчаса теннисистки вернулись на корт, россиянки тут же сделали брейк и следом забрали ещё одну подачу канадок.

Победа в партии для россиянок была совсем близка, но сразу довести дело до конца они не смогли, уступив свой гейм при счёте 5:3 на подаче Андреевой. Мирра с Дианой поборолись за стартовый сет на следующей же подаче соперниц — и всё для них сложилось удачно. Они здорово поддавили канадок и забрали партию со второй попытки (6:4).

Следующий сет начался с невероятно упорного и затяжного гейма, длившегося больше 10 минут и лишь с восьмого брейк-пойнта завершившегося в пользу россиянок. Мирра и Диана заметно прибавляли по ходу всей встречи, что помогало им только набирать обороты и создавать проблемы канадкам.

Упущенный гейм в начале партии явно сказался на игре Дабровски и Фернандес: они стали менее сконцентрированными и получали возможность выигрывать очки преимущественно при игре смэшами. Однако этого не хватало канадским теннисисткам. Россиянки чаще действовали активно и сообща, благодаря чему повели с максимально комфортным преимуществом, а затем и вовсе завершили вторую партию «баранкой»!

В четвертьфинале Мирра и Диана сыграют с победительницами встречи Суко Аояма/Эна Сибахара — Катержина Синякова/Барбора Крейчикова.

Олимпийский теннисный турнир продлится до воскресенья, 4 августа.

Арина Полуянова

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