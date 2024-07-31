Андреева и Шнайдер ворвались в ¼ финала ОИ! Россиянки повесили «баранку» пятым сеяным

Как Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграли во втором круге Олимпиады 2024: счёт, результат, статистика | Источник: ТАСС

Российские теннисисты продолжают борьбу на олимпийском турнире в Париже! В среду, 31 июля, матч второго круга в парном разряде провели Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Для них игра в дуэте осталась последней возможностью добраться до медалей.

На старте турнира Мирра (95-я ракетка в паре) и Диана (65) поборолись с австралийками Айлой Томлянович и Оливией Гадеки. Россиянки уверенно забрали первый сет (6:3), показали неровную игру во второй партии (2:6), но на ошибках соперниц и благодаря собственной концентрации выиграли решающий тай-брейк [10:6]. Всего девушки провели на корте 1 час 20 минут.

Во втором круге перед Шнайдер и Андреевой встала задача посложнее: борьба с пятыми сеяными, канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес. На той стороне корта россиянок ожидали соперницы, хорошо знакомые с игрой в дуэте.

Дабровски — третья ракетка мира в паре, чемпионка US Open — 2023 вместе с лидером рейтинга Эрин Рутлифф, дважды финалистка Уимблдона (2019, 2024). Фернандес — перспективная одиночница, 25-й номер в парном разряде и финалистка «Ролан Гаррос» — 2023 в дуэте с Тэйлор Таунсенд.

В первом круге канадки одержали довольно лёгкую победу над представительницами Франции Кларой Бюрель и Варварой Грачёвой (6:1, 7:5). Да, Габриэла и Лейла не играли раньше вместе, но опыт первой и не самая удобная игра второй могли бы создать проблем Диане и Мирре.

Россиянки после победы над австралийками отреагировали на то, что следом сыграют с Дабровски и Фернандес.

— Сетку смотрели?

Андреева: нет!

Шнайдер: и я нет!

— Канадки.

Андреева: нормально!

Шнайдер: ещё одна левша, кстати.

Андреева: мы разберёмся, будем свечки кидать — мы открыли для себя новую тактику.

Шнайдер: да, будем Фернандес перекидывать. (смеётся).

Встреча россиянок с канадками началась с подачи Мирры и активных действий соперниц. Канадские теннисистки сразу смело стали входить в корт и атаковать, благодаря чему они сразу сделали брейк. Спортсменки часто обменивались ударами на задней линии, Диана здорово напрягала оппоненток, а Мирра отлично передвигалась по корту, хоть и не всё задуманное получалось у девушек.

В четвёртом гейме Андреева и Шнайдер заработали несколько брейк-пойнтов, были близки к победе в мини-партии, но полил дождь, и игру при счёте 2:1, 30:40 на подаче Дабровски приостановили. Через полчаса теннисистки вернулись на корт, россиянки тут же сделали брейк и следом забрали ещё одну подачу канадок.

Победа в партии для россиянок была совсем близка, но сразу довести дело до конца они не смогли, уступив свой гейм при счёте 5:3 на подаче Андреевой. Мирра с Дианой поборолись за стартовый сет на следующей же подаче соперниц — и всё для них сложилось удачно. Они здорово поддавили канадок и забрали партию со второй попытки (6:4).

Следующий сет начался с невероятно упорного и затяжного гейма, длившегося больше 10 минут и лишь с восьмого брейк-пойнта завершившегося в пользу россиянок. Мирра и Диана заметно прибавляли по ходу всей встречи, что помогало им только набирать обороты и создавать проблемы канадкам.

Упущенный гейм в начале партии явно сказался на игре Дабровски и Фернандес: они стали менее сконцентрированными и получали возможность выигрывать очки преимущественно при игре смэшами. Однако этого не хватало канадским теннисисткам. Россиянки чаще действовали активно и сообща, благодаря чему повели с максимально комфортным преимуществом, а затем и вовсе завершили вторую партию «баранкой»!

В четвертьфинале Мирра и Диана сыграют с победительницами встречи Суко Аояма/Эна Сибахара — Катержина Синякова/Барбора Крейчикова.

Олимпийский теннисный турнир продлится до воскресенья, 4 августа.