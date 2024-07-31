Уроженец России стал обладателем бронзовой медали ОИ-2024
Уроженец России, представляющий Грецию дзюдоист Теодорос Целидис стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в весовой категории до 90 кг.
Уроженец России, представляющий Грецию дзюдоист Теодорос Целидис стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в весовой категории до 90 кг.
В ¼ финала Целидис уступил французу Максим-Гаэлю Нгаяп Амбу, после чего в утешительном поединке одолел экс-россиянина Арама Григоряна (ОАЭ).
В поединке за бронзовую медаль Целидис одолел уроженца Грузии Тристани Мосахлишвили, представляющего Испанию.
27-летний Целидис родился в Северной Осетии в семье Николая Целиди, этнического грека. С 2018 года на международных соревнованиях представляет Грецию.