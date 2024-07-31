Лучший теннисист России никогда не выиграет Олимпиаду? Он снова без медали, а в США ему будет уже 32 | Источник: Getty Images

Три года назад Даниил Медведев был одним из главных фаворитов Олимпиады: российский теннисист уже прочно входил в мировую элиту, имел за спиной два финала ТБШ. Однако в Токио Медведев неожиданно оступился в четвертьфинале. А так как несколькими днями ранее Даниил потерпел поражение еще и в паре с Асланом Карацевым, из столицы Японии россиянин наверняка уезжал не с лучшим настроением и жаждал олимпийского реванша. Вот только Игры-2024 должны были пройти на кортах «Ролан Гаррос», а отношения Медведева с грунтом уже давно стали мемом.

Тем не менее старт в Париже обнадеживал: за два матча Даниил отдал лишь семь геймов, играл очень уверенно. И объяснением этому служил не только бешенный настрой россиянина.

«Наконец-то у нас мяч, который отскакивает, которым можно играть. Так что я рад. У меня не болит плечо, не болит локоть. Не знаю, почему другие турниры не поступят так же. Я правда рад, два матча выиграл легко. Мячи на “Ролан Гаррос”, например, были ужасны. Если бы у меня был друг-любитель, я бы ему сказал: ни в коем случае не покупай эти мячи! Они тебе плечо и локоть разрушат. Погода, например, разная, в первом раунде было дождливо и холодно, но я тоже выиграл без проблем. Так что удобные мячи очень помогают», — сказал Медведев после второго раунда.

За выход в четвертьфинал Даниилу предстояло сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, по личным встречам наш теннисист вел 7:0 — правда, на грунте они играли друг против друга впервые.

Поначалу Медведев лучше смотрелся на приеме, однако до брейк-пойнта первым добрался канадец — отыграть очко Даниилу помог форхенд. В восьмом гейме на подаче Медведева Феликс повел 0:30, а затем полил дождь, затянувшийся на полчаса. Вернувшись на корт, россиянин взял лишь два розыгрыша из восьми и отдал партию — 3:6.

Во втором сете Оже продолжил вести игру, Медведеву было тяжело — с трудом отыгрывал брейк-пойнты, при этом на приеме беря максимум один-два мяча. К концовке партии Даниил подачу выправил, но так ни разу за матч к брейку и не подошел.

Сет докатился до удлиненного гейма, где после обмена мини-брейками Медведев дал двойную… Канадец тут же добрался до матчболов: на первом не справился с укороченным, а на втором так принял подачу Даниила, что тот ответил в сетку. 3:6, 6:7 — российский теннисист прощается с Олимпиадой, сломав напоследок ракетку.