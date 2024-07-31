Швентек первой в истории Польши вышла в полуфинал Олимпиады в одиночном разряде
Польская теннисистка, первая ракетка мира, Ига Швентек вышла в полуфинал олимпийского турнира в Париже в женском одиночном разряде.
Польская теннисистка, первая ракетка мира, Ига Швентек вышла в полуфинал олимпийского турнира в Париже в женском одиночном разряде.
В матче ¼ финала 5-кратная победительница турниров Большого шлема играла с 9-й ракеткой мира, американкой Даниэль Коллинз, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 6:1, 2:6, 4:1 в пользу Швентек.
Как отмечает The Tennis Letter, Швентек стала первой представительницей Польши в истории, которой удалось выйти в полуфинал Олимпийских игр в одиночном разряде.
За выход в финал Олимпиады польская спортсменка поспорит с китаянкой Циньвэнь Чжэн.