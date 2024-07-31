Чемпиона мира из Узбекистана сенсационно оставили без медали Олимпиады

Источник: Olympic.uz

В 1/16 финала в весовой категории до 90 килограммов он встречался с представителем ОАЭ Арамом Григоряном и уступил ему иппоном.

Таким образом он сразу лишился шансов побороться за медаль, а Григорян вышел в ⅛ финала, где проведет схватку с Маркусом Ныманом из Швеции, который в 1/16-й одолел немца Эдуарда Триппеля.

Отметим, что Бобонов является бронзовым призером олимпиады-2020, а также чемпионом мира (2022) и Азии (2021). Кроме того, он занимал призовые места на мировых первенствах.

Добавим, именно в дзюдо сборная Казахстана завоевала свою первую золотую медаль на этой Олимпиаде. Чемпионом игр в Париже стал Елдос Сметов, выступивший в весе до 60 килограммов.