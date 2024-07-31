Чемпиона мира из Узбекистана сенсационно оставили без медали Олимпиады
Дзюдоист из Узбекистана Давлат Бобонов прекратил участие на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
Дзюдоист из Узбекистана Давлат Бобонов прекратил участие на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
В 1/16 финала в весовой категории до 90 килограммов он встречался с представителем ОАЭ Арамом Григоряном и уступил ему иппоном.
Таким образом он сразу лишился шансов побороться за медаль, а Григорян вышел в ⅛ финала, где проведет схватку с Маркусом Ныманом из Швеции, который в 1/16-й одолел немца Эдуарда Триппеля.
Отметим, что Бобонов является бронзовым призером олимпиады-2020, а также чемпионом мира (2022) и Азии (2021). Кроме того, он занимал призовые места на мировых первенствах.
Добавим, именно в дзюдо сборная Казахстана завоевала свою первую золотую медаль на этой Олимпиаде. Чемпионом игр в Париже стал Елдос Сметов, выступивший в весе до 60 килограммов.
Кроме того, бронзу в этом виде спорта завоевал другой казахстанец Гусман Кыргызбаев (до 66 кг). Еще одна бронзовая награда у казахстанцев, выступавших в пулевой стрельбе — Александры Ле и Ислама Сатпаева.