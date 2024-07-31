Российские дзюдоисты берут медали Олимпиады 3 дня подряд. Теперь это сделал сменивший имя грек из Владикавказа | Источник: Getty Images

На Олимпиаде в Париже бывшие российские дзюдоисты ввели негласное правило — выигрывать каждый день по бронзе. Запустил процесс молдаванин из Москвы Адиль Османов, эстафету подхватил таджик из Иркутска Сомон Махмадбеков, а сегодня свою медаль завоевал грек из Владикавказа Теодорос Целидис, в России более известный как Федор Целиди.

Родился Федор в столице Северной Осетии в 1996 году, его отец — этнический грек Николай Целиди. Являясь воспитанником российской школы и даже попав в список кандидатов на попадание в сборную, спустя год после завоевания серебряной медали чемпионата страны Федор принял решение выступать за родину отца. При этом Целиди продолжает жить и тренироваться во Владикавказе.

«Я всю жизнь жил и продолжаю жить во Владикавказе. Очень скучаю, когда не могу быть дома. В связи с подготовкой к Олимпийским играм, сейчас постоянно нахожусь то на соревнованиях, то на сборах, и уже три месяца не могу съездить в Осетию. Но, надеюсь, через месяц меня отпустят», — рассказывал дзюдоист год назад в интервью «15-му региону».

За Грецию Федор дважды добирался до бронзовых медалей континентальных первенств, а на Европейских играх в 2023-м даже выступил знаменосцем сборной.

В олимпийском Париже Федор начал с двух побед по 10:0, после чего уступил французу Максиму-Гаэль Нгайяп Хамбу из-за обидного «золотого очка». В утешительной сетке Целиди ждал еще один бывший россиянин Арам Григорян, представляющий ОАЭ — Федор оформил очередные 10:0. Ну, а в решающем поединке Целиди переборол представителя Испании Тристани Мосахлишвили. В итоге эта бронза стала вообще первой для Греции на Играх-2024!