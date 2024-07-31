Лидера сборной Казахстана оставили без медали на Олимпиаде
Казахстанский гимнаст Милад Карими выступил в финале в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский гимнаст Милад Карими выступил в финале в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
С результатом 76.065 балла он занял последнее 24-е место в этой дисциплине.
Оценки Карими в упражнениях многоборья сложились следующим образом:
Первым в этой дисциплине стал японец Шинносуке Ока — 86.832. Второе место у китайца Бохэня Чжана — 86.599. Тройку замкнул еще один представитель Китая Сяо Жотэн — 86.364.
Отметим, что Карими 4 августа выступит в финале в вольных упражнениях. 3 августа другой гимнаст из Казахстана Нариман Курбанов будет представлен в финале в упражнении на коне.
Напомним, что на сегодня в копилке у Казахстана три медали: золото у дзюдоиста Елдоса Сметова, бронза у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева и еще одна бронзовая медаль у казахстанцев, выступавших в пулевой стрельбе — Александры Ле и Ислама Сатпаева.