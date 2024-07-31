Лидера сборной Казахстана оставили без медали на Олимпиаде

Источник: Vesti.kz / Турар Казангапов

С результатом 76.065 балла он занял последнее 24-е место в этой дисциплине.

Оценки Карими в упражнениях многоборья сложились следующим образом:

вольные упражнения: 13.433

упражнения на коне: 8.533

упражнения на кольцах: 12.933

опорный прыжок: 14.400

упражнения на параллельных брусьях: 14.066

упражнения на перекладине: 12.700

Первым в этой дисциплине стал японец Шинносуке Ока — 86.832. Второе место у китайца Бохэня Чжана — 86.599. Тройку замкнул еще один представитель Китая Сяо Жотэн — 86.364.

Отметим, что Карими 4 августа выступит в финале в вольных упражнениях. 3 августа другой гимнаст из Казахстана Нариман Курбанов будет представлен в финале в упражнении на коне.