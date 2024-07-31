Боксер из Кыргызстана удивил победой на Олимпиаде
Боксер из Кыргызстана Манарбек Сейтбек Уулу вышел в ¼ финала на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
Боксер из Кыргызстана Манарбек Сейтбек Уулу вышел в ¼ финала на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
В ⅛ финала в весовой категории до 57 килограммов он встречался с кубинцем Иваном Ортой Родригесом.
Первый раунд кубинец забрал единогласным решением судей, а во втором боксер из Кыргызстана получил небольшое преимущество по очкам — 3:2, но промежуточный итог был в пользу Родригеса — 2:0. Впрочем, в третьем раунде кубинец получил рассечение и не смог удержать преимущество, проиграв итоге раздельным решением судей — 3:2.
В четвертьфинале Сейтбек Уулу встретится с американцем Джамалом Харви.
Добавим, что в этой же весовой категории казахстанский боксер Махмуд Сабырхан сенсационно уступил испанцу Хосе Кильесу.