Боксер из Кыргызстана удивил победой на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
8
7
3
2Япония
8
3
4
48Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Анастасия Кирпичникова
Изабель Гозе
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Кристоф Милак
Илья Харун
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Тори Хаски
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Венгрия
Корея
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Иран
Франция
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Санширо Мурао
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Теодорос Целидис
Тристан Мосахлишвили
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэл Маседо
Максим-Гаэль Амбу
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Барбара Матич
Мириам Буткерайт
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Чжан Бохен
Сяо Жуотен
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Габриэлла Виллемс
Санне ван Дийк
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Елена Лилик
Эви Лейбфарт
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Аи Цунода-Роустант
Михаэла Поллерес
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Адриана Руано Олива
Сильвана Станко
Пенни Смит
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Хосе Торрес Гил
Киран Даррен Дэвид Райлли
Энтони Жанжан
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Дэн Явен
Перрис Бенегас
Наталья Дим
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Великобритания
Нидерланды
Германия
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Улаф Италия
Польша
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Куан Хонгчан
Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ
Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Лео Бержер
Результаты
Расписание событий
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороМунарбек СейитбекСайдель Иван Орта Родригес Дель Рей
Теннис. Микст. 1/4 финала
21:00скороЧжан Чжичжэнь / Синьюй ВанМэттью Эбден / Эллен Перес
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
21:00скороШин ЮбинЛили Чанг
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороТрулс МорегардКао Ченг Жу
Теннис. Микст. 1/4 финала
21:10скороТэйлор Фритц / Коко Гауфф Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:16скороСудаи ХарадаЙилмар Леандро Гонсалес Ландазур
Бадминтон. Микст. 1/4 финала
21:20скороТан Чун Ман / Тсе Ин СетСео Сунджае / Че Юнджун
Бадминтон. Мужчины. Группа N
21:20скороЛи Ши ФенАнуолувапо Опеори
Бадминтон. Мужчины. Группа M
21:20скороКин Ю ЛохУриэль Франциско Канжура Артига
Теннис. Женщины. 1/4 финала
21:30скороМарта КостюкДонна Векич
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:32скороАйдер Абдураимов Хавьер Ибаньес Диас
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:48скороЛьюис РичардсонВахеед Караави
Волейбол. Женщины. Групповой этап
22:00скороПольшаКения
Баскетбол. Мужчины. Группа C
22:00скороСШАЮжный Судан
Гандбол. Мужчины. Группа B
22:00скороДанияАргентина
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороНовая Зеландия (олимп.)Франция (олимп.)
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
22:00скороСун ИнгшаСреежа Акула
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороКолумбия (олимп.)Канада (олимп.)
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
22:00скороТомокадзу ХаримотоАндерс Линд
Пляжный волейбол. Женщины. Группа D
22:00скороМелисса Умана-Паредес / Брэнди УилкерсонЭсме Бебнер / Зоэ Верже-Депре
22:33 (мск), источник: Vesti.kz

Боксер из Кыргызстана удивил победой на Олимпиаде

Боксер из Кыргызстана Манарбек Сейтбек Уулу вышел в ¼ финала на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Соцсети

В ⅛ финала в весовой категории до 57 килограммов он встречался с кубинцем Иваном Ортой Родригесом.

Первый раунд кубинец забрал единогласным решением судей, а во втором боксер из Кыргызстана получил небольшое преимущество по очкам — 3:2, но промежуточный итог был в пользу Родригеса — 2:0. Впрочем, в третьем раунде кубинец получил рассечение и не смог удержать преимущество, проиграв итоге раздельным решением судей — 3:2.

В четвертьфинале Сейтбек Уулу встретится с американцем Джамалом Харви.

Добавим, что в этой же весовой категории казахстанский боксер Махмуд Сабырхан сенсационно уступил испанцу Хосе Кильесу.

Все фотогалереи
ВидеоФото
16Чемпионы дня: 31 июля
11Чемпионы дня: 30 июля
19Чемпионы дня: 29 июля
41Церемония открытия Олимпиады
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Сербия катком прошлась по сопернику на Олимпиаде
Олимпийский серфинг проходит в опасном месте
Лучший теннисист России никогда не выиграет Олимпиаду?
Российские дзюдоисты берут медали Олимпиады 3 дня подряд
Боксер из Кыргызстана удивил победой на Олимпиаде
Лидера сборной Казахстана оставили без медали на Олимпиаде
Чемпиона мира из Узбекистана сенсационно оставили без медали Олимпиады
Николе Йокичу не хватило одной передачи до исторического трипл-дабла на Олимпиаде
Женская сборная Бразилии уступила Испании. Легендарная Марта была удалена в, вероятно, последнем матче в карьере
Уроженец России стал обладателем бронзовой медали ОИ-2024
Звезда дзюдо Казахстана рассказала, как Олимпиада повлияла на замужество
Андреева и Шнайдер ворвались в ¼ финала ОИ! Россиянки повесили «баранку» пятым сеяным
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады в Париже
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024, впервые в карьере проиграв Оже-Альяссиму
Ошибка чиновников лишила рекордсменку Африки места на Олимпиаде. Она в бешенстве
Хоркина — о выступлении китайских гимнасток на Играх: «От стресса начинают сыпаться, как горох»
Трёхкратная победительница ТБШ Анжелика Кербер провела последний матч в карьере
Чемпион мира из Узбекистана с разгромом вышел в четвертьфинал Олимпиады
Роман Сафиуллин объяснил, почему с Алькарасом очень тяжело играть
Гватемала завоевала первую в истории золотую олимпийскую медаль
Сафиуллин не сумел выйти в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира
Шмидлова обыграла Крейчикову и стала первой полуфиналисткой ОИ
BMX-фристайл, мужчины, Олимпиада-2024: результаты финала
Гандболисты из Испании обыграли аутсайдера Олимпиады-2024 сборную Японии
Головкин стал звездой на Олимпиаде-2024: видео
Триатлонистка из Казахстана обратилась к медикам после заплыва в Сене
Женская сборная Сербии разгромила Китай на Олимпийских играх в Париже
Японские волейболисты одержали первую победу на Олимпиаде-2024
Триатлонистка из Швеции: Вода в Сене отвратительно пахнет
Главная сенсация на Олимпиаде в Париже уже случилась. Кажется, виноват фотограф
CAS отклонил апелляцию Канады по делу женской сборной по футболу на Играх
Самый скандальный старт Олимпиады в Париже. Триатлон в грязной Сене прогремел на весь мир!
Американский триатлонист рассказал, что перестал мыть руки после туалета ради заплыва в Сене
Джокович сыграет с Циципасом в ¼ финала Олимпиады
Кореянка Ким Е Джи покорила болельщиков Олимпиады взглядом убийцы и плюшевой игрушкой
Усик выплатит украинским боксерам деньги за медали на Олимпиаде
Академическая гребля, женщины, четвёрка парная, Олимпиада-2024: результаты финала А
Стефанос Циципас стал первым четвертьфиналистом Олимпиады-2024
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Британец Алекс Йи вырвал золото Олимпиады-2024 в триатлоне: видео
Появилось видеообращение Рыбакиной после отказа от ОИ-2024
Китаянки завоевали золото в синхронных прыжках в воду с вышки
Российская фехтовальщица раскрыла причину объятий с украинкой на Олимпиаде
Сборная Хорватии обыграла гандболистов из Германии на Олимпиаде в Париже
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь