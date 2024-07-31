Боксер из Кыргызстана удивил победой на Олимпиаде

В ⅛ финала в весовой категории до 57 килограммов он встречался с кубинцем Иваном Ортой Родригесом.

Первый раунд кубинец забрал единогласным решением судей, а во втором боксер из Кыргызстана получил небольшое преимущество по очкам — 3:2, но промежуточный итог был в пользу Родригеса — 2:0. Впрочем, в третьем раунде кубинец получил рассечение и не смог удержать преимущество, проиграв итоге раздельным решением судей — 3:2.