Маршан завоевал второе золото Олимпиады в Париже
Французский пловец Леон Маршан финишировал первым на дистанции 200 метров баттерфляем и завоевал второе золото Игр в Париже.
Французский пловец Леон Маршан финишировал первым на дистанции 200 метров баттерфляем и завоевал второе золото Игр в Париже.
22-летний спортсмен показал результат 1 минута 51,21 секунды, что является новым олимпийским рекордом. Вторым стал венгр Кристоф Милак (+0.54), третьим — канадец Илья Харун (+1.59).
Предыдущий олимпийский рекорд в данном виде программы принадлежал Милаку и был установлен на прошлых Играх в Токио (1:51.25).
Первое золото Олимпиады Маршан завоевал на дистанции 400 м комплексным плаванием.