Сенсацией обернулся дебют чемпионки мира из Казахстана на Олимпиаде

Источник: Kazakhstan Boxing Federation

В ⅛ финала в весовой категории до 75 килограммов чемпионка мира из Казахстана противостояла Атейне Байлон из Панамы.

По итогам первого раунда Хальзова оказалась лучше — 3:2. Второй раунд оказался за соперницей Хальзовой — 4:1. При этом судьи сняли одно очко с Байлон. В заключительной трехминутке представительница Панамы также оказалась сильнее и победила раздельным решением судей — 4:1.

В ¼ финала Байлон сразится с лучшей в паре Элизабета Войчик (Польша) — Айофе О’Руке (Ирландия).

Отметим, что Казахстан в женском боксе на Олимпиаде представлен в трех весовых категориях. Назым Кызайбай (до 50 кг) вышла в ⅛ финала после победы в 1/16-й над итальянкой Джорданой Соррентино. 1 августа Кызайбай проведет бой с представительницей Бразилии Каролиной Барбозой де Алмейдой.