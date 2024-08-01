Пловчиха из России сорвала овации в олимпийском бассейне. Есть медаль у Кирпичниковой!

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
9
7
3
2Франция
8
10
8
48Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
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Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
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Регби
Синхронное плавание
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Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Пань Чжаньлэ
Кайл Чалмерс
Давид Попович
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Зак Стабблети-Кук
Каспар Корбо
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Анастасия Кирпичникова
Изабель Гозе
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Кристоф Милак
Илья Харун
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Тори Хаски
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Венгрия
Корея
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Иран
Франция
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Санширо Мурао
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Теодорос Целидис
Тристан Мосахлишвили
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэл Маседо
Максим-Гаэль Амбу
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Барбара Матич
Мириам Буткерайт
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Чжан Бохен
Сяо Жуотен
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Габриэлла Виллемс
Санне ван Дийк
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Елена Лилик
Эви Лейбфарт
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Аи Цунода-Роустант
Михаэла Поллерес
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Адриана Руано Олива
Сильвана Станко
Пенни Смит
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Хосе Торрес Гил
Киран Даррен Дэвид Райлли
Энтони Жанжан
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Дэн Явен
Перрис Бенегас
Наталья Дим
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Великобритания
Нидерланды
Германия
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Улаф Италия
Польша
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Женщины. Третий раунд
01:00скороКэролайн МарксЯнг Сики
Серфинг. Женщины. Третий раунд
01:36скороТайлер РайтАнат Лелиор
Серфинг. Женщины. Третий раунд
02:12скороВаин ФьерроЙоханн Дефай
Серфинг. Женщины. Третий раунд
02:48скороКарисса МурСара Баум
Серфинг. Женщины. Третий раунд
03:24скороНадя ЭростарбеШино Матсуда
Серфинг. Женщины. Третий раунд
04:00скороКэтлин СиммерТатьяна Вестон-Уэбб
Серфинг. Женщины. Третий раунд
04:36скороЛуана СилваТаина Хинкель
Серфинг. Женщины. Третий раунд
05:12скороБриса ХеннесиИоланда Хопкинс
Легкая атлетика. Мужчины
08:30скороХодьба 20 км. Мужчины. Финал
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала
Бадминтон. Женщины
09:30скороЖенщины. Парный разряд. 1/4 финала
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороТурцияДоминиканская Республика
Гандбол. Женщины. Группа B
10:00скороНидерландыБразилия
Гольф. Мужчины
10:00скороЛичное первенство. Мужчины. 1-й раунд
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа C
10:00скороНильс Элерс / Клеменс ВиклерТомас Ходжес / Закери Шуберт
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
10:00скороКитайАвстралия
Легкая атлетика. Женщины
10:20скороХодьба 20 км. Женщины. Финал
Гребля академическая. Женщины
10:30скороОдиночка. Женщины. Полуфиналы A/B
Стрельба. Мужчины
10:30скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
10:30скороГерманияКанада
02:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Пловчиха из России сорвала овации в олимпийском бассейне. Есть медаль у Кирпичниковой!

Нюанс в том, что она выступает за сборную Франции.

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Плавание на Олимпиаде-2024, российская спортсменка Анастасия Кирпичникова принесла сборной Франции серебро на 1500 м | Источник: Getty Images

Бывшая россиянка Анастасия Кирпичникова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Париже в плавании свободным стилем на дистанции 1500 м. Она уступила только легендарной американке Кэти Ледеки, которая выиграла с олимпийским рекордом. На Олимпиаде в Токио Кирпичникова представляла сборную России.

Но с прошлой Олимпиады Анастасия за национальную сборную не выступала. Она уже давно жила во Франции, а после начала СВО и отстранения российских спортсменов от международных стартов решила, что настала пора для серьёзных изменений в жизни.

«Рада объявить об изменении для меня, которое заключается в моей натурализации в качестве француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что буду представлять Францию. Большое спасибо французской федерации плавания, моему клубу, моему тренеру. Спасибо моей семье и друзьям за то, что поддержали меня в этом нелёгком, но важном выборе для остальной части моей карьеры», — написала Кирпичникова в соцсетях в апреле 2023 года.

Менее чем через полтора года россиянка Анастасия Кирпичникова принесла Франции серебряную медаль Олимпиады. Она блестяще провела заплыв, не позволив ни одной из соперниц приблизиться на дистанцию атаки. Бороться с Ледеки на полторашке пока не может никто. После финиша Кирпичниковой болельщики, заполнившие арену, начали скандировать её имя.

Вряд ли у неё хоть на мгновение закралась мысль, что в 2022-м она что-то сделала неправильно. Это её выбор. И благодаря этому выбору Анастасия Кирпичникова теперь лучшая в мире. После Ледеки.

Андрей Шитихин

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XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
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XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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