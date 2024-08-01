Гризманн порадовался медали россиянки на Олимпиаде в Париже
Футболист сборной Франции Антуан Гризманн поздравил уроженку России Анастасию Кирпичникову с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде-2024.
Футболист сборной Франции Антуан Гризманн поздравил уроженку России Анастасию Кирпичникову с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде-2024.
Кирпичникова выступает за Францию с 2023 года. Сегодня она финишировала второй на дистанции 1500 метров вольным стилем.
«Внимание, медаль! Анастасия! Ее дебютное медальное предупреждение!» — написал Гризманн в соцсетях.