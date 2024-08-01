«Текла кровь, я не могла дышать». Что помешало чемпионке мира из Казахстана выиграть на Олимпиаде

«Два раунда вела. Я и в третьем раунде вела, мне так кажется, но получилось так, как получилось. Ничего не могу сказать про судейство. Видимо, так надо было. Соперница — двукратная призерка Олимпийских игр, опытная спортсменка. Я была в третьем раунде даже точнее, чем в предыдущих. На 60 процентов я выполнила тактику. Стала хорошо ее встречать. В начале второго раунда она хорошо попала мне с головы. Все два раунда у меня текла кровь, я не могла дышать, через капу пыталась дышать. Судейство? После драки кулаками не машут. Конечно, обидно, досадно, столько было сделано работы, но так повернулось. Наверное, так надо было. Я надеюсь, что гимн Казахстана еще прозвучит на этой Олимпиаде», — прокомментировала Хальзова.