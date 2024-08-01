Олимпийский чемпион из Казахстана раскритиковал боксеров и главного тренера сборной

Свои стартовые бои на Олимпиаде проиграли три боксера из Казахстана: Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Камшыбек Кункабаев (до 92 кг). У женщин борьбу прекратила Валентина Хальзова (до 75 кг).
«Физика парней очень слабая! Во втором раунде ребятам уже было тяжело дышать, в результате чего они еле передвигались по рингу. Ударов мало. Комбинаций из ударов еще меньше. Сколько можно нанести ударов за три минуты? Куда смотрит специально приглашенный кубинский специалист по физической подготовке? Где целая научная группа? Почему нашим боксерам не хватает сил? Они не могут выстоять и трех раундов. Мы не смогли пройти и первый этап, что это такое? Один вопрос: сколько боев провели боксеры после получения лицензии до начала Олимпиады? Есть ли практика? Например, я провел за полгода 22 поединка. Мне нечего сказать главному тренеру», — заявил Сарсекбаев в своих соцсетях.
Борьбу за медали игр в Париже у мужчин продолжают Айбек Оралбай (до 92 кг) Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг) и Сакен Бибосынов (до 51 кг).
Отметим, что Казахстан в женском боксе на Олимпиаде был представлен в трех весовых категориях. После вылета Хальзовой, для которой игры в Париже стали дебютными на Олимпиаде остались Назым Кызайбай (до 50 кг) и Карина Ибрагимова (до 57 кг).
Добавим, на сегодня у Казахстана три медали Игр-2024: золото у дзюдоиста Елдоса Сметова, бронза у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева и еще одна бронзовая медаль у казахстанцев, выступавших в пулевой стрельбе — Александры Ле и Ислама Сатпаева.