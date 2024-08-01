Олимпийский чемпион из Казахстана раскритиковал боксеров и главного тренера сборной

«Физика парней очень слабая! Во втором раунде ребятам уже было тяжело дышать, в результате чего они еле передвигались по рингу. Ударов мало. Комбинаций из ударов еще меньше. Сколько можно нанести ударов за три минуты? Куда смотрит специально приглашенный кубинский специалист по физической подготовке? Где целая научная группа? Почему нашим боксерам не хватает сил? Они не могут выстоять и трех раундов. Мы не смогли пройти и первый этап, что это такое? Один вопрос: сколько боев провели боксеры после получения лицензии до начала Олимпиады? Есть ли практика? Например, я провел за полгода 22 поединка. Мне нечего сказать главному тренеру», — заявил Сарсекбаев в своих соцсетях.