Француз Маршан стал первым 3-кратным олимпийским чемпионом Игр в Париже и установил уникальное достижение на ОИ | Источник:

22-летний спортсмен одержал победы в дисциплинах 200 м брассом и 200 м баттерфляем, а ранее завоевал золото на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Маршан также стал первым пловцом (среди мужчин и женщин) в истории Олимпийских игр, которому удалось взять золото в дисциплинах 200 м брассом и 200 м баттерфляем на одной Олимпиаде.