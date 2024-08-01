Француз Маршан стал первым 3-кратным олимпийским чемпионом Игр в Париже и установил уникальное достижение на ОИ
Французский пловец Леон Маршан в среду завоевал две золотых медали на домашних Олимпийских играх в Париже.
Французский пловец Леон Маршан в среду завоевал две золотых медали на домашних Олимпийских играх в Париже.
22-летний спортсмен одержал победы в дисциплинах 200 м брассом и 200 м баттерфляем, а ранее завоевал золото на дистанции 400 м комплексным плаванием.
Таким образом, Маршан стал первым трехкратным олимпийским чемпионом ОИ-2024.
Маршан также стал первым пловцом (среди мужчин и женщин) в истории Олимпийских игр, которому удалось взять золото в дисциплинах 200 м брассом и 200 м баттерфляем на одной Олимпиаде.