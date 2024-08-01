Китайский вундеркинд снёс на Олимпиаде мировой рекорд. Американцы в бешенстве!

Плавание на Олимпиаде-2024, китаец Пань Чжаньлэ установил мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем | Источник: Getty Images

19-летний китайский пловец Пань Чжанлэ установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпиаде в Париже. Он проплыл дистанцию за 46,40, более чем на секунду опередив соперников. Для такой короткой дистанции это огромное преимущество. Такая победа наверняка заставит всех задуматься.

Пань Чжаньлэ в феврале текущего года стал чемпионом мира, победив в Дохе. Именно там он и установил феноменальное мировое достижение, проплыв стометровку за 46,80 во время первого этапа эстафеты. Он побил рекорд другого 19-летнего вундеркинда румына Давида Поповича и показал, что является главным претендентом и на победу в Париже.

На Олимпиаде Попович выиграл 200 м, но на королевской дистанции ничего с китайцем сделать не смог. Румын в итоге стал третьим, проиграв одну сотую австралийцу Кайлу Челмерсу. Пань установил новый мировой рекорд в бассейне, про который все говорят, что в нём медленная вода и он недостаточно глубокий для того, чтобы бить высшие достижения.

Интересно, что китаец едва запрыгнул в полуфинал из предварительных заплывов, показав 15-е время (на самом деле, такое же время показали ещё два пловца). Видимо, утром плыл вообще в сонном состоянии. Но уже в полуфинале рекордсмен мира выглядел совершенно иначе, а финал провёл так, словно он с другой планеты.

Разница более чем в секунду на стометровке — это те же самые 10 и более секунд, которые Кэти Ледеки везёт соперницам на полторашке. Пань проплыл с нечеловеческой скоростью и принёс Китаю первую золотую медаль в олимпийском бассейне Парижа.

Однако к его рекорду наверняка возникнут вопросы у американцев. Скандал со сдавшими положительные допинг-пробы 23 китайскими пловцами не утихает до сих пор. В США готовы добиваться правды в этой истории и наказания всех причастных, используя закон Родченкова.