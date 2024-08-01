Американка на ОИ зарядила мячом в первую ракетку мира. А потом обвинила ее в неискренности

Олимпиада-2024: Даниэль Коллинз ударила мячом в Игу Свёнтек и после матча выступила с обвинениями в её адрес | Источник: AP 2023

Американская теннисистка Даниэль Коллинз не доиграла четвертьфинальный матч Олимпиады с полькой Игой Свёнтек, снявшись при счёте 1:6, 6:2, 1:4 из-за травмы живота. После этого Коллинз подошла к Свёнтек и высказала ей ряд претензий, что стало неприятным сюрпризом для первой ракетки мира.

Теннисисток из США в сетке Олимпиады больше не осталось. Причём речь не только об одиночном разряде, но также о парном и миксте. Вся надежда только на мужчин. Медали стране ещё теоретически могут принести «парники» Раджив Рам и Остин Крайчек, Тейлор Фритц и Томми Пол, а также Пол в «одиночке». А ведь на Играх было представлено сразу четыре американки из топ-15 рейтинга WTA: Кори Гауфф, Джессика Пегула, Эмма Наварро и Даниэль Коллинз. Все они достаточно быстро повылетали, часто со скандалами. Ранее драму устраивали Гауфф и Наварро, а теперь к ним добавилась Коллинз. Что именно Даниэль не поделила со Свёнтек?

Ига Свёнтек был явным фаворитом матча с Даниэль Коллинз в четвертьфинале Олимпиады. Полька выиграла два последних «Ролан Гаррос» на кортах, которые принимают Игры. У неё действующая серия из 23 побед на грунте. Коллинз отлично проводит нынешний сезон, но реальные проблемы Свёнтек девятая ракетка мира, скорее, могла бы создать на другом покрытии.

Свёнтек без проблем забрала первый сет — 6:1. После этого Коллинз заметно прибавила. Даниэль начала уверенно брать свою подачу и цепляться за чужую. Подобный поворот застал Игу врасплох, и она отдала вторую партию 2:6.

Затем Свёнтек взяла туалетный перерыв и на время ушла с корта. Это не запрещено правилами, хотя пауза явно была нужна польке, чтобы перевести дух и сбить ритм Коллинз. Даниэль определённо почувствовала, что у неё есть шансы зацепиться за победу, и стала намного агрессивнее в плане не только игры, но и своего поведения на корте. Коллинз жаловалась судье Дамиану Дюмюзуа на то, что Свёнтек затягивала время, и просила соперницу успевать за её темпом, когда она готовилась к подаче. Также Даниэль говорила, что в матче было много попыток манипуляции и жульничества со стороны Иги. Рефери ничего противоправного в действиях польки не заметил, но напряжение на корте накалилось до предела.

Пожалуй, переломный момент матча наступил в первом гейме третьего сета на подаче Коллинз. Обе теннисистки очень хотели его взять. На табло четыре раза горело «ровно». В конечном счёте Свёнтек всё-таки смогла сделать брейк, получив серьёзное преимущество.

В одном из розыгрышей на старте третьей партии Коллинз со всей силы зарядила мячом в Свёнтек, когда та вышла к сетке. Ига на какое-то время выбыла из игры. Даниэль подошла к ней и спросила о самочувствии. В теннисе подобные моменты порой случаются. Хочется верить, что Даниэль попала в Игу неумышленно, хотя её дальнейшие комментарии в адрес польки оставляют некоторые основания для сомнений.

Свёнтек смогла продолжить матч после удара. Второй гейм она с определёнными трудностями забрала на «больше», а затем легко взяла подачу Коллинз. Ига повела 3:0 с двумя брейками. Теперь уже Даниэль попросила медицинский перерыв из-за проблем с животом. В четвёртом гейме Свёнтек спокойно забрала свою подачу.

Коллинз понимала, что вряд ли сможет перевернуть ход встречи в свою пользу. Во время пятого гейма американка отказалась от продолжения борьбы, ссылаясь на боли в теле. Она подошла пожать руку Иге и что-то в резкой форме ей высказала. По телетрансляции можно было понять, что для Свёнтек её комментарии стали неприятной неожиданностью. На пресс-конференции Коллинз рассказала, что именно она говорила сопернице.

«Я сказала Иге, что не надо быть неискренней по поводу моей травмы. На публике происходит многое. Есть много игроков с тонной харизмы, которые выходят на корт и на камеру ведут себя по-одному, а в раздевалке — по-другому. У меня был не лучший опыт в этом плане, поэтому думаю, что не нужно быть неискренними. Можно быть такими, как есть. Я это могу принять, фальшь мне не нужна», — заявила Коллинз.

Ига ответила на высказывание Даниэль во время своей пресс-конференции.

«Не буду спорить по этому поводу, потому что я никогда не делала ничего плохого по отношению к ней. Я просто хотела поздравить её с удачной карьерой, потому что это её последний сезон в туре. Честно, не знаю, что она имела в виду. У нас не было никаких ситуаций, которые могли привести к такой реакции», — сказала Свёнтек.

Свёнтек ведёт 7−1 по личным встречам с Коллинз. Даниэль могла немного размочить счёт во время последнего Australian Open. Тогда Свёнтек обыграла Коллинз (6:4, 3:6, 6:4), уступая в третьем сете 1:4 с двойным брейком и при счёте 2:4 уйдя с 0−40. Ига призналась, что мыслями уже была в аэропорту, а 30-летняя Коллинз после обидного поражения внезапно заявила, что в конце сезона завершит карьеру и планирует посвятить себя семейной жизни, в частности раскрыла планы завести детей.

Свёнтек отдала должное Даниэль, но при этом заявила: «Мы провели множество напряжённых матчей. Они были тяжёлыми, поэтому я не знаю, буду ли скучать по этому». Ига говорила с изрядной долей юмора, но Коллинз могла воспринять её слова как выпад в свой адрес и затаить обиду. С другой стороны, это та самая искренность, которую требовала американка. Свёнтек не стала отвечать по шаблону, хотя могла бы наговорить много стереотипных фраз о том, как ей будет не хватать Даниэль в туре.

К слову, о завершении карьеры Коллинз. Бывшая пятая ракетка мира, ныне близкий друг Даниэль и телекомментатор Tennis Channel Джимми Ариас прямо в день матча со Свёнтек в эфире из Парижа заявил, что американка «смягчила позицию» по поводу ухода из тенниса. Якобы Коллинз задумалась после уговоров фанатов и самого Ариаса о том, что не стоит совсем завязывать со спортом после лучшего сезона в карьере с победой на «тысячнике» в Майами и реальными шансами поехать на Итоговый в Эр-Рияд в конце года. Ариас утверждает, что Коллинз рассматривает вариант с участием только в турнирах «Большого шлема» в 2025-м, чтобы заработать как минимум $ 200 тыс. призовых. Окончательное решение Даниэль ещё не приняла, но её предыдущее заявление уже не стоит воспринимать как однозначно категоричное и искреннее.

Ещё один момент по поводу претензий Коллинз к «неискренности» Свёнтек. Ига могла точно так же предъявить ей претензии за то, что она изобразила сострадание, когда со всей силы зарядила по ней мячом во время матча. Вероятно, Даниэль не расстроилась бы, если бы польке пришлось сняться, но при этом тоже спрашивала бы её о самочувствии. Это стандартное поведение в таких ситуациях, даже если соперницы недолюбливают друг друга.

Есть вопросы и по поводу «искренности» травмы Коллинз. Через пару часов после вылета с «одиночки» она в паре с Дезире Кравчик вышла на игру с украинками Татьяной и Надеждой Киченок. Даниэль провела на корте 1 час и 39 минут, вместе с соотечественницей в упорном противостоянии уступив сёстрам Киченок (6:3, 4:6, 7:10). Вполне возможно, Коллинз снялась с матча со Свёнтек из-за ощущения невозможности выиграть и с целью поберечь силы на парный разряд. Да, какие-то проблемы со здоровьем исключать не стоит, но они вряд ли были настолько серьёзными, чтобы американка не была в состоянии доиграть оставшиеся два-три гейма. Даниэль может не нравиться Свёнтек, однако следует уважать болельщиков, которые купили билеты на матч и хотели смотреть борьбу на корте до конца.

Похоже, все американские теннисистки приехали на Олимпиаду не в лучшем настроении. Медалей стране они не принесли, зато Гауфф, Наварро и Коллинз своими вылетами в «одиночке» оставили скандальный осадок, который не лучшим образом отразится на их репутации.