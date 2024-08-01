4 сборные уже в ¼ финала Олимпиады. 5 героев 2-го тура, которые им это сделать помогли

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
10
7
3
2Франция
8
10
8
49Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Брайан Даниэль Пинтадо
Каю Бонфим
Альваро Мартин
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Пань Чжаньлэ
Кайл Чалмерс
Давид Попович
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Зак Стабблети-Кук
Каспар Корбо
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Анастасия Кирпичникова
Изабель Гозе
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Кристоф Милак
Илья Харун
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Тори Хаски
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Венгрия
Корея
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Иран
Франция
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Санширо Мурао
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Теодорос Целидис
Тристан Мосахлишвили
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэл Маседо
Максим-Гаэль Амбу
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Барбара Матич
Мириам Буткерайт
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Чжан Бохен
Сяо Жуотен
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Габриэлла Виллемс
Санне ван Дийк
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Елена Лилик
Эви Лейбфарт
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Аи Цунода-Роустант
Михаэла Поллерес
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Адриана Руано Олива
Сильвана Станко
Пенни Смит
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Хосе Торрес Гил
Киран Даррен Дэвид Райлли
Энтони Жанжан
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Дэн Явен
Перрис Бенегас
Наталья Дим
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Женщины
10:20скороХодьба 20 км. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
11:00скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянМарк Николаидис / Изак Карачер
Настольный теннис. Женщины
11:00скороЖенщины. Личное первенство. 1/4 финала
Настольный теннис. Женщины
11:00скороЖенщины. Личное первенство. 1/4 финала
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:00скороМетка ЛобникЛориана Кука
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:00скороПетр КучераТомас Брисеньо
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
11:00скороИндияБельгия
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:10скороГонтигсурэн БатхуягПетер Пальчик
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:10скороЮн ХунджиЭмма Рид
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:20скороАурельен ДиессеДжахонгир Маджидов
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:20скороЗедди ЧеротичПатрисия Сампайо
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:30скороНурлыхан ШарханТома Никифоров
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:30скороМари БрансерМойра де Виллерс
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
11:30скороНовая ЗеландияАвстралия
Водное поло. Мужчины. Группа A
11:30скороГрецияСША
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:40скороДжафар КостоевЛеонардо Гонсалвес
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:40скороВанесса ЧалаХуслен Отгонбаяр
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:50скороЗлатко КумричДженнаро Пирелли
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:50скороБеата ПацутЭндж Сиелла Нирагира
Плавание. Мужчины
12:00скоро50 м в/с. Мужчины. Предварительные заплывы
11:45 (мск), источник: Чемпионат.com

4 сборные уже в ¼ финала Олимпиады. 5 героев 2-го тура, которые им это сделать помогли

Вторая символическая пятёрка на Играх.

Наверх
Баскетбол, Олимпиада-2024: лучшие игроки по итогам 2-го тура, групповой этап, кто проявил себя лучше всех | Источник: Getty Images

После яркого 1-го тура болельщики ждали продолжения баскетбольного банкета на Олимпиаде в Париже. Словно почувствовав чаяния фанатов, а может, желая того же, игроки этот спортивный праздник зрителям подарили! Испанцы выгрызли победу у греков, канадцы сломили сопротивление неуступчивых австралийцев, хозяева турнира французы в овертайме дожали японцев, бразильцы и немцы устроили трёхочковую феерию во второй четверти, сербы добыли самую крупную победу на нынешних Играх, а американцы сделали всё, чтобы реабилитироваться в игре с южносуданцами, которым едва не проиграли в товарищеской встрече. Но в каждом из матчей были свои герои, которые делали всё, чтобы их команды ушли с площадки после финальной сирены с победой. О них и пойдёт речь в материале «Чемпионата».

1. Санти Альдама

Испанский тяжёлый форвард эффективно поражал корзину соперников ещё в 1-м туре, а матч с грозными греками показал, что голевой аппетит Санти меньше отнюдь не стал. 19 очков, 12 подборов и две результативные передачи Альдамы стали лучшим результатом среди всех игроков испанской сборной. Грек Яннис Адетокунбо делал всё, чтобы победа досталась его команде. Но так же, как и в 1-м туре, ушёл с площадки ни с чем. Санти же реализовал три важные «трёшки» и провёл на паркете времени больше, чем кто-либо ещё из игроков своей команды. А главное — помог ей добыть такую важную победу после поражения на старте соревнований.

2. Виктор Вембаньяма

Встреча Франции и Японии проходила в равной и напряжённой борьбе вплоть до конца четвёртой четверти. Но и 40 минут командам не хватило, чтобы выявить сильнейшего. Когда игроки из Страны восходящего солнца уже готовились праздновать победу, четыре очка в одной атаке набрал Маттье Стразель, переведя игру в овертайм. Ну, а там роль первой скрипки на себя взял 20-летний француз Виктор Вембаньяма, набравший восемь очков подряд — у японцев просто не было шансов. Всего же у Вемби 18 очков, а также 11 подборов, шесть передач, он помог французам выйти в четвертьфинал.

3. Ар Джей Барретт

Канадцы и австралийцы подходили к очному матчу после побед в стартовом туре и хотели решить всё здесь и сейчас. Ведь ни испанцев, ни греков в третьей встрече подарком назвать нельзя. Игра в итоге оправдала все ожидания, а её результат определялся в самой концовке. Победили «кленовые», а существенный вклад в их успех внёс 24-летний лёгкий форвард Ар Джей Барретт, у него 24 очка, семь подборов и пять результативных передач. Особенно важно, что игрок «Торонто Рэпторс» действовал полезно в заключительной десятиминутке, на пару с Диллоном Бруксом обеспечив своей команде такой необходимый для победы рывок (с «+4» до «+9») и в итоге — место в плей-офф олимпийского турнира.

4. Никола Йокич

Сборная Сербии, приезжавшая на Олимпиаду в статусе претендента на медали, подходила к матчу с Пуэрто-Рико после поражения в игре с США. В случае очередного проигрыша рассчитывать на плей-офф было бы крайне непросто. Понимая это, сербы включились с первых же минут и сделали ровно столько, чтобы силы остались на важнейший матч с Южным Суданом. Никола Йокич провёл на площадке всего 23 минуты, но и этого ему хватило, чтобы отгрузить соперникам 14 очков. Кроме того, в его активе 15 подборов и девять передач. Сербскому «большому» не хватило всего одного ассиста, чтобы стать четвёртым игроком в истории Олимпиад, кому удавалось оформить трипл-дабл. Похвастать этим могут только советский баскетболист Сергей Белов, а также американец Леброн Джеймс и словенец Лука Дончич.

5. Деннис Шрёдер

На 30-летнего разыгрывающего возлагали особые надежды ещё до старта Олимпиады и именно ему приписывали роль того, кто протащит Германию к медалям турнира. Два тура уже позади, и можно сказать, что все похвалы в адрес игрока «Бруклина» оправдываются в полной мере. Встреча с Бразилией, которая до этого проиграла французам, для немцев была крайне важна. Ведь им самим матч с «трёхцветными» провести ещё только предстоит. Понимая важность момента, Германия не стала откладывать дело в долгий ящик и фактически смела южноамериканцев на старте. Но когда те опомнились уже во второй десятиминутке и встреча перешла в напряжённую борьбу, Шрёдер показал, что по праву считается лидером своей команды. На «трёшки» соперников он тут же отвечал своими «трёшками», а также совершал проходы и полезно играл на своей половине. У Денниса в итоге 20 очков, три подбора, шесть передач и четыре перехвата. И что особенно важно — он помог бундестим выйти в плей-офф.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная США на Олимпиаде разваливается. Америку везде оставляют без золота
«Не умираю, не переживайте!» Китаянка — после заплыва в Сене
Самая красивая спортменка на Олимпиаде-2024. Кто такая Луана Алонсо?
«Это было низко». Церемонию открытия Олимпиады раскритиковали во всём мире
Все фотогалереи
ВидеоФото
22Триатлонисты провели заплывы в Сене на Олимпиаде
17Чемпионы дня: 31 июля
11Чемпионы дня: 30 июля
19Чемпионы дня: 29 июля
41Церемония открытия Олимпиады
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Французский пловец совершил невозможное. Даже Фелпс отдыхает
Американка на ОИ зарядила мячом в первую ракетку мира
4 сборные уже в 1/4 финала Олимпиады. Называем героев 2-го тура
Китайский чемпион жалуется на недостойное поведение австралийца
Рекордсменка России выиграла серебро для Франции: фото пловчихи Анастасии Кирпичниковой
Александр Овечкин рассказал, что не следит за Олимпиадой в Париже
Кирпичникова получит €40 тысяч за серебро Олимпиады
Первые соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде были отложены на полчаса из-за грозы
Турецкий стрелок покорил соцсети, завоевав медаль ОИ без экипировки
Гимнастка завоевала медаль Олимпиады благодаря рекламе сыра
Чудовищный фол и красная для Месси от женского футбола. Марта влетела шипами в голову соперницы и разрыдалась
Китайский вундеркинд снёс на Олимпиаде мировой рекорд. Американцы в бешенстве!
Француз Маршан стал первым 3-кратным олимпийским чемпионом Игр в Париже и установил уникальное достижение на ОИ
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Пловчиха из России сорвала овации в олимпийском бассейне. Есть медаль у Кирпичниковой!
Олимпийский чемпион из Казахстана раскритиковал боксеров и главного тренера сборной
США — в плей-офф Олимпийских игр — 2024! Справились без того, кого освистывают во Франции
Определились пары плей-офф в олимпийском футбольном турнире у женщин
«Текла кровь, я не могла дышать». Что помешало чемпионке мира из Казахстана выиграть на Олимпиаде
«Пусть и за Францию! Рад за Настю!» Губерниев поздравил Кирпичникову с серебром Олимпиады
Гризманн порадовался медали россиянки на Олимпиаде в Париже
Китайский пловец Пань Чжаньлэ побил мировой рекорд на 100-метровке кролем на Олимпиаде
Даниил Медведев: Прошу прощения за результат
Сенсацией обернулся дебют чемпионки мира из Казахстана на Олимпиаде
Ледеки завоевала 12-ю олимпийскую медаль в плавании. Только у Фелпса их больше
Андреева и Шнайдер узнали соперниц по четвертьфиналу турнира на Олимпиаде
Сказка «Надалькараса» в Париже закончилась. Рафа провёл последний матч на Олимпиаде
Маршан завоевал второе золото Олимпиады в Париже
Боксер из Кыргызстана удивил победой на Олимпиаде
Российские дзюдоисты берут медали Олимпиады 3 дня подряд. Теперь это сделал сменивший имя грек из Владикавказа
Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас не смогли выйти в полуфинал парного разряда ОИ-2024
Лидера сборной Казахстана оставили без медали на Олимпиаде
Каспер Рууд — первый в истории Норвегии четвертьфиналист Олимпийских игр в теннисе
Сербия — Пуэрто-Рико: результат матча на Олимпиаде-2024 по баскетболу, счёт, ОИ-2024, Никола Йокич, кто выиграл, группа C
Чемпиона мира из Узбекистана сенсационно оставили без медали Олимпиады
Швентек первой в истории Польши вышла в полуфинал Олимпиады в одиночном разряде
Николе Йокичу не хватило одной передачи до исторического трипл-дабла на Олимпиаде
Женская сборная Бразилии уступила Испании. Легендарная Марта была удалена в, вероятно, последнем матче в карьере
Олимпийский серфинг перенесли из-за непогоды. Соревнования проходят в опасном месте
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Кафельников: Медведев в матче с Оже-Альяссимом сделал всё, что было в его силах
Уроженец России стал обладателем бронзовой медали ОИ-2024
Лучший теннисист России никогда не выиграет Олимпиаду? Он снова без медали, а в США ему будет уже 32
Звезда дзюдо Казахстана рассказала, как Олимпиада повлияла на замужество
Андреева и Шнайдер ворвались в ¼ финала ОИ! Россиянки повесили «баранку» пятым сеяным
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь