Кирпичникова получит €40 тысяч за серебро Олимпиады

Ранее Кирпичникова стала второй на дистанции 1500 метров. 24-летняя спортсменка приплыла к финишу с результатом 15 минут 40,35 секунды, уступив лишь восьмикратной олимпийской чемпионке американке Кэти Ледеки, которая установила новый олимпийский рекорд (15:30,02). На финише Кирпичникова на 0,81 секунды опередила немку Изабель Мари Гаосэ.

Как сообщает RMC Sport, за золотую медаль Олимпийских игр французскому спортсмену выплатят €80 тысяч призовых, за серебро — €40 тысяч, а за бронзу — €20 тысяч.

На Олимпийских играх в Токио призовые для французов составляли за золото €65 тысяч, за серебро — €25, за бронзу — €15 тысяч.

Анастасия Кирпичникова также выступит на дистанции 800 метров вольным стилем. Финал в этой дисциплине пройдет в субботу, 3 августа.

Франция занимает второе место в медальном зачете Олимпийских игр, отставая на одно золото от Китая. На счету французских спортсменов восемь золотых, десять серебряных и восемь бронзовых наград.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.