Китаянка Ян Цзяюй стала олимпийской чемпионкой в ходьбе
Это одиннадцатая золотая медаль для команды Китая на Играх в Париже.
Это одиннадцатая золотая медаль для команды Китая на Играх в Париже.
На Олимпийских играх в Париже стартовали соревнования по легкой атлетике. Ранее были разыграны медали в спортивной ходьбе у мужчин.
Золотую медаль в соревновании женщин в ходьбе на 20 километров завоевала Ян Цзяюй. Результат победительницы — 1:25:53.
Второй финишировала двукратная чемпионка мира 2023 года Мария Перес из Испании, отстав от китаянки на 25 секунд. Австралийка Джемайма Монтаг получила бронзовую медаль.
28-летняя китаянка становилась чемпионкой мира в 2017 году, это ее первая олимпийская медаль. Ян Цзяюй принадлежит второй результат в истории ходьбы на 20 километров — 1:23:49, уступая только рекорду россиянки Елены Лашмановой — 1:23:39.
Париж, Франция. Легкая атлетика. Спортивная ходьба на 20 км. Женщины.
1. Ян Цзяюй (Китай).
2. Мария Перес (Испания).
3. Джемайма Монтаг (Австралия).