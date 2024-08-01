Китаянка Ян Цзяюй стала олимпийской чемпионкой в ходьбе

На Олимпийских играх в Париже стартовали соревнования по легкой атлетике. Ранее были разыграны медали в спортивной ходьбе у мужчин.

Золотую медаль в соревновании женщин в ходьбе на 20 километров завоевала Ян Цзяюй. Результат победительницы — 1:25:53.

Второй финишировала двукратная чемпионка мира 2023 года Мария Перес из Испании, отстав от китаянки на 25 секунд. Австралийка Джемайма Монтаг получила бронзовую медаль.

28-летняя китаянка становилась чемпионкой мира в 2017 году, это ее первая олимпийская медаль. Ян Цзяюй принадлежит второй результат в истории ходьбы на 20 километров — 1:23:49, уступая только рекорду россиянки Елены Лашмановой — 1:23:39.

Париж, Франция. Легкая атлетика. Спортивная ходьба на 20 км. Женщины.

1. Ян Цзяюй (Китай).

2. Мария Перес (Испания).