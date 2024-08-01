«Величайший победный дубль в истории». Фелпс — о победах Маршана

Накануне 22-летний француз стал олимпийским чемпионом на дистанциях 200 метров баттерфляем и брассом, в обоих случаях финишировав с олимпийским рекордом. Маршан выиграл оба заплыва с разницей в 110 минут.

«Это, наверное, величайший дубль, который я когда-либо видел в истории спорта. Проплыть 200 м баттерфляем быстрее 1:52 и 200 м брассом за 2:05 — парень явно умеет плавать. Он наделает еще много шума», — сказал Фелпс.

Леон Маршан стал четвертым пловцом в истории Олимпийских игр, сумевшим выиграть две золотые медали в один соревновательный день на индивидуальных дистанциях.

Ранее это удавалось лишь венгру Альфреду Хайошу (1896), австралийцу Фредерику Лейну (1900) и немке Корнелии Эндер (1976).