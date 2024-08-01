«Величайший победный дубль в истории». Фелпс — о победах Маршана
Легендарный американский пловец Майкл Фелпс прокомментировал достижение француза Леона Маршана, выигравшего две золотые медали в один олимпийский день. Об этом сообщает NBC.
Легендарный американский пловец Майкл Фелпс прокомментировал достижение француза Леона Маршана, выигравшего две золотые медали в один олимпийский день. Об этом сообщает NBC.
Накануне 22-летний француз стал олимпийским чемпионом на дистанциях 200 метров баттерфляем и брассом, в обоих случаях финишировав с олимпийским рекордом. Маршан выиграл оба заплыва с разницей в 110 минут.
«Это, наверное, величайший дубль, который я когда-либо видел в истории спорта. Проплыть 200 м баттерфляем быстрее 1:52 и 200 м брассом за 2:05 — парень явно умеет плавать. Он наделает еще много шума», — сказал Фелпс.
Леон Маршан стал четвертым пловцом в истории Олимпийских игр, сумевшим выиграть две золотые медали в один соревновательный день на индивидуальных дистанциях.
Ранее это удавалось лишь венгру Альфреду Хайошу (1896), австралийцу Фредерику Лейну (1900) и немке Корнелии Эндер (1976).
Маршан принес Франции три из восьми золотых олимпийских медалей. Ранее он стал чемпионом на дистанции 400 метров комплексным плаванием, побив олимпийский рекорд Майкла Фелпс, который держался 16 лет. Маршан также выступит на дистанции 200 метров комплексом, финал которой пройдет в пятницу, 2 августа.