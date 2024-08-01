Казахстан на Олимпиаде-2024: кто еще может принести золото?

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
3
2Франция
8
10
8
49Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Брайан Даниэль Пинтадо
Каю Бонфим
Альваро Мартин
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Пань Чжаньлэ
Кайл Чалмерс
Давид Попович
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Зак Стабблети-Кук
Каспар Корбо
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Анастасия Кирпичникова
Изабель Гозе
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Кристоф Милак
Илья Харун
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Тори Хаски
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Венгрия
Корея
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Иран
Франция
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Санширо Мурао
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Теодорос Целидис
Тристан Мосахлишвили
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэл Маседо
Максим-Гаэль Амбу
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Барбара Матич
Мириам Буткерайт
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Чжан Бохен
Сяо Жуотен
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Габриэлла Виллемс
Санне ван Дийк
Результаты
Расписание событий
Теннис. Женщины. 1/4 финала
13:00скороКаролина Мухова / Линда НосковаСе Сувэй / Чиа И Цао
Теннис. Женщины. 1/2 финала
13:00скороИга СвентекЧжэн Циньвэнь
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
13:45скороФранцияВеликобритания
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
13:52скороВиятт СэнфордРуслан Абдулаев
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
14:00скороСатвиксайрадж Ранкиредди / Чираг ШеттиЧиа Аарон / Со Вуй Ик
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
14:00скороЛян Вей Кен / Ван ЧанФаджар Альфиан / Мухаммад Риан Ардианто
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
14:00скороКим Аструп / Андрес РассмусенКан Мин Хек/Со Сын Чжэ
Волейбол. Женщины. Групповой этап
14:00скороБразилияЯпония
Теннис. Женщины. 1/4 финала
14:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниКэйти Бултер / Хизер Уотсон
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
14:08скороВиктор ШельстратЭнмануэль Рейес Пла
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
14:15скороАргентинаИрландия
Баскетбол. Женщины. Группа B
14:30скороАвстралияКанада
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
14:30скороАлександр ЗверевЛоренцо Музетти
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
14:30скороТомми ПолКарлос Алькарас
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
14:35скороПольшаЛитва
Гандбол. Женщины. Группа B
15:00скороИспанияВенгрия
Теннис. Микст. 1/2 финала
15:00скороДеми Схурс / Уэсли КолкофЧжан Чжичжэнь / Синьюй Ван
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
15:05скороФранцияНидерланды
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
15:10скороСупак Джомкох/Киттинупонг КедренЛи Янь / Ван Чи-Линь
Бадминтон. Мужчины. 1/8 финала
15:10скороХасина Сунил ПраннойСен Лакшья
13:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан на Олимпиаде-2024: кто еще может принести золото?

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция) близятся к своему экватору. Сборная Казахстана за восемь соревновательных дней сумела завоевать три медали, одна из которых золотая (причем историческая). Vesti.kz решили рассказать о других казахстанских спортсменах, которые могут принести еще высшую награду.

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Источник: Сали Сабиров

Кто еще у Казахстана может выиграть золото Олимпиады-2024

Всего казахстанские спортсмены завоевали 92 лицензии. От Казахстана во Францию отправились 80 спортсменов, которые борются за медали в 25 дисциплинах. Многие из них уже выступили, а некоторые даже успели вылететь без медалей. Но остались и те, на которых делаются большие ставки.

Так, 2 августа на Олимпиаде-2024 в Париже начнет выступление сборная Казахстана по легкой атлетике, представители которой вполне могут преподнести приятные сюрпризы для болельщиков.

Легкая атлетика: с 2 по 11 августа

Кандидаты: Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеева, Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, Ольга Сафронова, Давид Ефремов, Жанна Мамажанова;

Дубовицкая — лидер сборной Казахстана, выступала на прошлых Олимпийских играх в Токио-2020. Она является бронзовым призером чемпионата мира в помещении 2022 года: в Белграде взяла медаль с рекордом Азии и рекордом Казахстана. В прошлом году выиграла чемпионат Азии в помещениях (Астана) и дошла до финала ЧМ (Будапешт).

Большие надежды возлагаются на Нору Джеруто. На чемпионате мира 2022, представляя Казахстан, кенийская бегунья стала победительницей в забеге на 3000 метров с препятствиями, установив рекорд соревнований. Также она шесть раз выигрывала на этапах Бриллиантовой лиги, а в 2021 году победила в финале серии.

Сафронова — не только знаменосец сборной Казахстана в Париже-2024, но и чемпионка Азиатских игр-2014 (200 м), где она также взяла серебро (эстафета 4×100 м) и бронзу (100 м). На чемпионате Азии-2017 Ольга собрала полный комплект медалей (эстафета 4×100 м, 100 и 200 м). Она рекордсмен Казахстана на дистанции 100 метров с результатом 11,37 секунды. На Олимпиаде-2012 была 24-й в беге на 100 метров.

Борьба: с 5 по 11 августа

Греко-римская борьба
Кандидаты: Айдос Султангали, Алимхан Сыздыков, Демеу Жадраев, Нурсултан Турсынов;

Вольная борьба
Кандидаты: Азамат Даулетбеков, Юсуп Батырмурзаев, Алишер Ергали, Картбай Мейрамбек;

Жадраев стал бронзовым призером чемпионата мира среди военнослужащих в 2016 году. Является серебряным призером чемпионатах мира 2017 и 2018 года в категории до 71 и 72 кг. Так же он трехкратный призер Азии (2015, 2019,2021).

Султангали — чемпион Азии-2021. Также является бронзовым призером чемпионатов мира (Будапешт-2018 и
Белград-2022).

Сыздыков является чемпионом Азии (2022). Также в его активе бронза Азиатских игр-2022.

Даулетбеков же стал серебряным призером чемпионата Азии в 2017 году. А сразу через год завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии. В 2022 году стал чемпионом на чемпионате Азии по борьбе в Улан-Баторе. Также на чемпионате мира по борьбе того же года в Сербии, стал бронзовым призером.

Бокс: с 1 по 11 августа

Кандидаты: Сакен Бибосынов, Мухаммедсабыр Базарбайулы, Нурбек Оралбай и Айбек Оралбай.

К сожалению, мужская сборная Казахстана по боксу понесли три потери на олимпийском турнире, и до ¼ финала дошли только четверо. Победители этой стадии гарантируют себе медаль Олимпиады-2024.

Главной надеждой на золото называют Бибосынова, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионом мира (2021) и бронзовым призером ЧМ-2019.

Второй кандидат — Нурбек Оралбай: чемпион мира (2023) и бронзовый призер чемпионата Азии (2022). Его брат Айбек — чемпион Азии (2022) и чемпион Юношеских Олимпийских игр (2018).

Кроме того, могут выстрелить и другие дзюдоисты, поддержав почин чемпиона Парижа-2024 Елдоса Сметова, а также молодые таеквондисты Самирхон Абабакиров и Батырхан Толеугали.

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