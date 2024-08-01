Казахстан на Олимпиаде-2024: кто еще может принести золото?

Источник: Сали Сабиров

Кто еще у Казахстана может выиграть золото Олимпиады-2024

Всего казахстанские спортсмены завоевали 92 лицензии. От Казахстана во Францию отправились 80 спортсменов, которые борются за медали в 25 дисциплинах. Многие из них уже выступили, а некоторые даже успели вылететь без медалей. Но остались и те, на которых делаются большие ставки.

Так, 2 августа на Олимпиаде-2024 в Париже начнет выступление сборная Казахстана по легкой атлетике, представители которой вполне могут преподнести приятные сюрпризы для болельщиков.

Легкая атлетика: с 2 по 11 августа

Кандидаты: Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеева, Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, Ольга Сафронова, Давид Ефремов, Жанна Мамажанова;

Дубовицкая — лидер сборной Казахстана, выступала на прошлых Олимпийских играх в Токио-2020. Она является бронзовым призером чемпионата мира в помещении 2022 года: в Белграде взяла медаль с рекордом Азии и рекордом Казахстана. В прошлом году выиграла чемпионат Азии в помещениях (Астана) и дошла до финала ЧМ (Будапешт).

Большие надежды возлагаются на Нору Джеруто. На чемпионате мира 2022, представляя Казахстан, кенийская бегунья стала победительницей в забеге на 3000 метров с препятствиями, установив рекорд соревнований. Также она шесть раз выигрывала на этапах Бриллиантовой лиги, а в 2021 году победила в финале серии.

Сафронова — не только знаменосец сборной Казахстана в Париже-2024, но и чемпионка Азиатских игр-2014 (200 м), где она также взяла серебро (эстафета 4×100 м) и бронзу (100 м). На чемпионате Азии-2017 Ольга собрала полный комплект медалей (эстафета 4×100 м, 100 и 200 м). Она рекордсмен Казахстана на дистанции 100 метров с результатом 11,37 секунды. На Олимпиаде-2012 была 24-й в беге на 100 метров.

Борьба: с 5 по 11 августа

Греко-римская борьба

Кандидаты: Айдос Султангали, Алимхан Сыздыков, Демеу Жадраев, Нурсултан Турсынов;

Вольная борьба

Кандидаты: Азамат Даулетбеков, Юсуп Батырмурзаев, Алишер Ергали, Картбай Мейрамбек;

Жадраев стал бронзовым призером чемпионата мира среди военнослужащих в 2016 году. Является серебряным призером чемпионатах мира 2017 и 2018 года в категории до 71 и 72 кг. Так же он трехкратный призер Азии (2015, 2019,2021).

Султангали — чемпион Азии-2021. Также является бронзовым призером чемпионатов мира (Будапешт-2018 и

Белград-2022).

Сыздыков является чемпионом Азии (2022). Также в его активе бронза Азиатских игр-2022.

Даулетбеков же стал серебряным призером чемпионата Азии в 2017 году. А сразу через год завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии. В 2022 году стал чемпионом на чемпионате Азии по борьбе в Улан-Баторе. Также на чемпионате мира по борьбе того же года в Сербии, стал бронзовым призером.

Бокс: с 1 по 11 августа

Кандидаты: Сакен Бибосынов, Мухаммедсабыр Базарбайулы, Нурбек Оралбай и Айбек Оралбай.

К сожалению, мужская сборная Казахстана по боксу понесли три потери на олимпийском турнире, и до ¼ финала дошли только четверо. Победители этой стадии гарантируют себе медаль Олимпиады-2024.

Главной надеждой на золото называют Бибосынова, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионом мира (2021) и бронзовым призером ЧМ-2019.

Второй кандидат — Нурбек Оралбай: чемпион мира (2023) и бронзовый призер чемпионата Азии (2022). Его брат Айбек — чемпион Азии (2022) и чемпион Юношеских Олимпийских игр (2018).