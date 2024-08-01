Сомов не вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 50 м вольным стилем

— Мне все нравится, я кайфую. Это мой первый раз, сравнивать не с чем. Мои друзья, которые были в Токио, говорят, что здесь лучше. Только говорят, что еда там была получше, там были суши. Я на них здесь тоже рассчитывал, но довольствуюсь круассанами. В остальном только очереди немного длинные, а так все нормально. Но организаторы все решат, — приводит слова Сомова «Чемпионат».