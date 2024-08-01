Сомов не вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 50 м вольным стилем
Российский пловец Евгений Сомов не сумел выйти в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Париже.
Российский пловец Евгений Сомов не сумел выйти в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Париже.
В своем заплыве Сомов занял четвертое место, проплыв с результатом 23,43 секунды. 25-летний спортсмен не попал в число 16 лучших по итогам квалификации. Первое место по итогам предварительных заплывах занял австралиец Кэмерон Макэвой с результатом 21,32 секунды.
Ранее Сомов плыл 100 метров брассом. Россиянин дошел до полуфинала и занял итоговое 13-е место. Победителем в этой дисциплине стал представитель Нидерландов Каспар Корбо, показавший результат 59,04 секунды. Вторым стал британец Адам Пити. Тройку лидеров замкнул белорус Илья Шиманович.
Напомним, Сомов стал единственным российским пловцом, кто смог отобраться на Олимпийские игры в Париже. После первого заплыва он поделился эмоциями от соревнований.
— Как вообще впечатления от Олимпиады, от деревни?
— Мне все нравится, я кайфую. Это мой первый раз, сравнивать не с чем. Мои друзья, которые были в Токио, говорят, что здесь лучше. Только говорят, что еда там была получше, там были суши. Я на них здесь тоже рассчитывал, но довольствуюсь круассанами. В остальном только очереди немного длинные, а так все нормально. Но организаторы все решат, — приводит слова Сомова «Чемпионат».
Олимпийские игры завершатся 11 августа.