Живущий в США пловец Сомов рассказал, по чему скучает в России

«Я давно не был в России, хочу съездить и на дачу, и с родителями повидаться, и в баню сходить особенно приятно. По этому очень скучаю! В Америке бани есть, но они не такие. Венички есть, но… У меня в Сан-Франциско есть общая баня. Туда можно. Но… Блин, приезжаешь на дачу, там друзья. Пожарили шашлыки, выпили сидра.



Я грибы люблю собирать. Рыбалка — нет, я не могу сидеть на одном месте, мне надо ходить, что-то искать. В Калифорнии очень много русских — Морозов, Лобинцев, ездим на озеро с ними кататься на вейксерфе, есть мой лучший друг, Глеб Карасев — тоже переехал и живет в получасе от меня. И там очень много наших пловцов, вместе ездим, снимаем баню в прицепе, пригоняем ее к озеру. Но на даче другой вайб. Свежий воздух, теплые воспоминания, я там все детство провел. Приехал, на коров посмотрел… Там кайфово», — сказал Сомов.