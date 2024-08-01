Олимпиада-2024: белоруска Чуприс заняла 24-е место в стрельбе из винтовки

Сегодня днем в Национальном стрелковом центре в Шатору девушки определили финалисток в стрельбе из винтовки из трех положений. Участие в квалификации приняли 32 спортсменки, в том числе наша Дарья Чуприс, которая два месяца назад в этом виде программы была финалисткой чемпионата Европы. Пройти отборочную стадию на олимпийском уровне у 16-летней белоруски не получилось. В каждом из упражнений (стрельбе лежа, стоя и с колена) Чуприс набрала по 193 балла из 200, общий результат Дарьи составил 579 очков, что принесло ей итоговое 24-е место. Борьбу за медали продолжит лучшая восьмерка, проход в финал закрылся на отметке в 589 баллов.



Завтра на Олимпийских играх в Париже дебютирует еще одна белорусская спортсменка — Александра Петрова, которая выступит в квалификации в стрельбе из пистолета на 25 метров. Старт отборочной сессии запланирован на 10.00. На майском континентальном форуме в Хорватии Петрова в этой дисциплине стала обладательницей бронзы.