Бразильские волейболистки уверенно обыграли Японию во 2-м туре Олимпиады-2024

Соперницами сборных Бразилии и Японии по группе B являются также национальные команды Польши и Кении. Они проводили свой матч 2-го тура в среду, 31 июля. Со счётом 3:0 победу одержали польские волейболистки.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (¼ финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.