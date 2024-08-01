Разгром состоялся в бою Назым Кызайбай на Олимпиаде
Казахстанская боксерша Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал Олимпийских игр-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал Олимпийских игр-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
В ⅛ финала весовой категории до 50 килограммов она уверенно прошла Каролин Барбозу из Бразилии — 5:0.
Следующий поединок казахстанка проведет 3 августа против колумбийки Ингрит Валенсии.
В столице Франции Назым стартовала с победы над итальянкой Джорданой Соррентино.
Кызайбай — двукратная чемпионка мира (2014, 2016), также она брала золото чемпионата Азии (2021).
Отметим, что Казахстан в женской сетке на Олимпиаде был представлен в трех весовых категориях. При этом Валентина Хальзова (до 75 килограммов) уже выбыла из турнира.
Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) без боя вышла в ⅛ финала, где 2 августа встретится с Эшлин Лозадой Моттой из Пуэрто-Рико.