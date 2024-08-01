Писательница Джоан Роулинг назвала позором допуск боксера, провалившей гендер-тест

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
3
2Франция
8
10
8
50Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Стрельба из лука
Таэквондо
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Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Джованни де Дженаро
Титуан Кастрик
Пау Эчанис
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Брайан Даниэль Пинтадо
Каю Бонфим
Альваро Мартин
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Пань Чжаньлэ
Кайл Чалмерс
Давид Попович
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Зак Стабблети-Кук
Каспар Корбо
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Анастасия Кирпичникова
Изабель Гозе
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Кристоф Милак
Илья Харун
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Тори Хаски
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Венгрия
Корея
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
18:00скороТомокадзу ХаримотоФан Жендонг
Волейбол. Женщины. Групповой этап
18:00скороИталияНидерланды
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
18:00скороСШАВеликобритания
Баскетбол. Женщины. Группа B
18:15скороФранцияНигерия
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
18:30скороИспанияЮАР
Теннис. Микст. 1/2 финала
18:30скороКатержина Синякова / Томаш МахачФеликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
19:00скороКитайИспания
Гимнастика спортивная. Женщины
19:15скороМногоборье. Женщины. Финал
Бадминтон. Женщины. 1/8 финала
19:30скороАканэ ЯмагутиСупанида Катетхонг
Бадминтон. Женщины. 1/8 финала
19:30скороБэйвэнь ЧжанКаролина Марин
Бадминтон. Женщины. 1/8 финала
19:30скороСиндху ПусарлаХе Бинь Джао
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
19:30скороГерманияАзербайджан
Гандбол. Женщины. Группа A
20:00скороГерманияДания
Серфинг. Женщины. Третий раунд
20:00скороКэролайн МарксЯнг Сики
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороНовак ДжоковичСтефанос Циципас
Теннис. Мужчины
20:00скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала. Мэттью Эбден / Джор Пирс - –
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
20:05скороСШАЛитва
Фехтование. Женщины
20:10скороЖенщины. Рапира, командное первенство. Матч за 3-е место
Бадминтон. Женщины. 1/8 финала
20:30скороГрегория Мариска ТунджунгКим Га Ын
Бадминтон. Женщины. 1/8 финала
20:30скороЙео Джиа МинАя Охори
18:06 (мск), источник: Спорт Mail

Писательница Джоан Роулинг назвала позором допуск боксера, провалившей гендер-тест

Британская писательница Джоан Роулинг назвала позором допуск провалившей гендерный тест Иман Хелиф из Алжира до выступления на Олимпийских играх в Париже.

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Источник: Reuters

В ⅛ финала женского олимпийского турнира Хелиф победила итальянку Анджелу Карини. Бой длился 46 секунд, после чего Карини отказалась продолжать поединок.

«У молодой женщины-боксера только что было отнято все, над чем она работала и тренировалась. Все потому что вы позволили мужчине выйти с ней на ринг. Вы — позор, ваша защита — шутка, Олимпиада в Париже навсегда будет запятнана жестокой несправедливостью, нанесенной итальянской спортсменке.

Может ли какая-нибудь картина лучше описать наше новое движение за права мужчин? Ухмылка мужчины, который знает, что его защищает женоненавистническая спортивная организация, наслаждающаяся страданиями женщины, которую он только что ударил кулаком по голове и чьи жизненные амбиции только что разбил. Почему вас устраивает, что мужчина публично избивает женщину? Это не спорт», — написала Роулинг.

Хелиф выступает в любительском женском боксе с 2018 года. В 2022 году она завоевала золото в первом полусреднем весе (до 63 кг) на чемпионате Африки и Средиземноморских играх, а также уступила в финале чемпионата мира.

На чемпионате мира 2023 года Хелиф была дисквалифицирована, так как не прошла тест на определение пола — было доказано, что она имеет мужские ХY-хромосомы. Тем не менее, МОК допустил Хелиф до участия в Олимпийских играх пояснив, что ее случай не является «трансгендерным вопросом», а представляет собой проявление ложного гермафродитизма — аномалии развития, при которой вторичные половые признаки не соответствуют хромосомному полу.

Хелиф принимала участие на Олимпийских играх в Токио, где сумела дойти до четвертьфинала, уступив будущей чемпионке Келли Харрингтон из Ирландии.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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