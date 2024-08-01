Писательница Джоан Роулинг назвала позором допуск боксера, провалившей гендер-тест

В ⅛ финала женского олимпийского турнира Хелиф победила итальянку Анджелу Карини. Бой длился 46 секунд, после чего Карини отказалась продолжать поединок.

«У молодой женщины-боксера только что было отнято все, над чем она работала и тренировалась. Все потому что вы позволили мужчине выйти с ней на ринг. Вы — позор, ваша защита — шутка, Олимпиада в Париже навсегда будет запятнана жестокой несправедливостью, нанесенной итальянской спортсменке.



Может ли какая-нибудь картина лучше описать наше новое движение за права мужчин? Ухмылка мужчины, который знает, что его защищает женоненавистническая спортивная организация, наслаждающаяся страданиями женщины, которую он только что ударил кулаком по голове и чьи жизненные амбиции только что разбил. Почему вас устраивает, что мужчина публично избивает женщину? Это не спорт», — написала Роулинг.

Хелиф выступает в любительском женском боксе с 2018 года. В 2022 году она завоевала золото в первом полусреднем весе (до 63 кг) на чемпионате Африки и Средиземноморских играх, а также уступила в финале чемпионата мира.

На чемпионате мира 2023 года Хелиф была дисквалифицирована, так как не прошла тест на определение пола — было доказано, что она имеет мужские ХY-хромосомы. Тем не менее, МОК допустил Хелиф до участия в Олимпийских играх пояснив, что ее случай не является «трансгендерным вопросом», а представляет собой проявление ложного гермафродитизма — аномалии развития, при которой вторичные половые признаки не соответствуют хромосомному полу.

Хелиф принимала участие на Олимпийских играх в Токио, где сумела дойти до четвертьфинала, уступив будущей чемпионке Келли Харрингтон из Ирландии.