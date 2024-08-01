Уроженец Крыма выиграл бронзовую медаль по дзюдо на Олимпиаде
Израильский дзюдоист Петер Пальчик завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде 2024 года в Париже.
Израильский дзюдоист Петер Пальчик завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде 2024 года в Париже.
Спортсмен, выступающий в весовой категории до 100 кг, победил швейцарца Даниэля Эйха в поединке за третье место. 32-летний Пальчик является уроженцем Ялты.
Вместе с пловчихой Андреа Мурез Пальчик был знаменосцем сборной Израиля на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.