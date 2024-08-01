Тищенко призвал итальянскую боксершу подать в суд на Баха и МОК

«Надо подавать в суд. Ее права были ущемлены, и МОК не удосужился обеспечить безопасность здоровья спортсменов, которые выступают на Олимпиаде. Хотя все знали заранее, что до этого этих спортсменов дисквалифицировали и было известно, что они не совсем честно выступают. Надо подавать в суд на МОК и конкретно на Томаса Баха, чтобы призвать их к ответу, почему так произошло», — сказал Тищенко «СЭ».