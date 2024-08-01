Бой с чемпионом мира по боксу решила судьбу Казахстана за медаль Олимпиады

Источник: ДРС

Поединок ¼ финала весовой категории до 92 килограммов завершился победой Домингеса. Выход в полуфинал гарантировал азербайджанцу как минимум бронзовую медаль.

Айбек Оралбай — чемпион Азии-2022 в Аммане. Домингес — бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио, чемпион мира-2021 в Белграде, чемпион Европейских игр-2019 в Минске.

Для Казахстана это четвертая потеря в мужской сетке. Ранее с олимпийского турнира вылетели Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и капитан сборной Асланбек Шымбергенов (до 71 кг).