Бой с чемпионом мира по боксу решила судьбу Казахстана за медаль Олимпиады
Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел бой против азербайджанца кубинского происхождения Альфонсо Домингеса на Олимпиаде-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел бой против азербайджанца кубинского происхождения Альфонсо Домингеса на Олимпиаде-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
Поединок ¼ финала весовой категории до 92 килограммов завершился победой Домингеса. Выход в полуфинал гарантировал азербайджанцу как минимум бронзовую медаль.
Айбек Оралбай — чемпион Азии-2022 в Аммане. Домингес — бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио, чемпион мира-2021 в Белграде, чемпион Европейских игр-2019 в Минске.
Для Казахстана это четвертая потеря в мужской сетке. Ранее с олимпийского турнира вылетели Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и капитан сборной Асланбек Шымбергенов (до 71 кг).
От Казахстана продолжат борьбу за медали Сакен Бибосынов (до 51 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг).