Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного разряда на Олимпийских играх в Париже | Источник: Reuters

В четвертьфинальном матче россиянки обыграли олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5. Встреча началась позже запланированного времени из-за угрозы сильного дождя и грозы и длилась 1 час 30 минут.

Российские спортсменки 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. На счету их соперниц 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.