У россиян первое золото на Олимпиаде в Париже. Супердрама привела парня из Северной Осетии к победе | Источник: Getty Images

На Олимпиаде в Париже спортсмены с российскими корнями продолжают собирать медали для других стран.

В дзюдо (весовая категория до 100 кг) случился очередной успех. Золото Игр взял 25-летней уроженец Северной Осетии, представляющий Азербайджан, — Зелим Коцоев.

В ⅛ финала Коцоев прошел призера Евро из Польши Петра Кучеру.

В четвертьфинале шансов не оказалось у призера Игр в Токио (смешанные команды) и ЧМ, чемпиона Европы Петера Пальчика из Израиля.

В полуфинале справиться с Зелимом не вышло у чемпиона мира из Узбекистана Музаффарбека Турабоева.

Финал против призера ЧМ и ЧЕ Ильи Суламанидзе получился супердраматичным. Зелим был на грани поражения. За 8 секунд его соперник вел (ваза-ари), но в попытке потянуть время начал имитировать прием, и это при двух уже имеющихся желтых карточках. Судьи решили посмотреть видео эпизода и вынесли грузину третью ЖК, которая означала досрочную победу Коцоева. В итоге у Зелима победа и радость, а у Суламанидзе — лишь серебро и крики отчаяния. Грузин обманул сам себя.

Еще в конце 2023-го Коцоев признавался, что его цель на Олимпиаде — золото.

«Настраиваюсь только на олимпийское “золото”. Хочу подойти к Играм в максимально хорошей форме, а также без травм. В прошлом цикле я травмировался прямо перед Олимпиадой. В целом раньше было много ошибок, сейчас же у меня больше опыта, поэтому надеюсь, что в этот раз буду более подготовленным, изучу соперников», — рассказывал Коцоев Sputnik Азербайджан.

Теперь у Коцоева в коллекции:

золото Олимпиады;

золото и две бронзы ЧМ;

золото и три бронзы ЧЕ;

золото Универсиады.

Круто Коцоев выглядел и по юниорам. У него есть все крупные международные титулы.

В 2015 году Коцоев перебрался в сборную Украины. Затем возник вариант обосноваться в Азербайджане. Все случилось с подачи друга Зелима Хетага Газюмова (трехкратный призер Олимпийских игр по вольной борьбе — Sport24).

— Он рассказывал мне о том, какая хорошая страна Азербайджан, где ценят твой труд, и какие здесь хорошие люди. Столько всего хорошего рассказал, что я решил переехать в 2015 году в Азербайджан, и до сих пор этому рад — всем доволен.

У меня есть, на кого равняться и с кого брать пример. Постараюсь продолжить успехи Хетага. Самое главное, меня любят в этой стране, и я ее люблю. Здесь очень много людей в меня верят, и не хочется их подводить. Хочу, чтобы они радовались моим победам, хочу поднимать флаг Азербайджана и прославлять эту страну на международной арене.