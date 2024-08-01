Казахстанские лучники остались без медалей Олимпиады
Александр Еременко стал последним участником сборной Казахстана по стрельбе из лука на Олимпиаде-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
Александр Еременко стал последним участником сборной Казахстана по стрельбе из лука на Олимпиаде-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
В 1/32 финала он проиграл французу Баптисту Аддису со счетом 2:6.
Ранее из борьбы выбыли Ильфат Абдуллин и Даулеткельды Жанбырбай. Таким образом, казахстанские лучники завершили Игры-2024 без медалей.