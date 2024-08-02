Андреева и Шнайдер идут к олимпийским медалям с улыбкой. Россиянки выбили в Париже лучшую пару мира

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
6
2США
9
15
13
51Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Брейк-данс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Кэйт Дугласс
Татьяна Смит
Тес Схоутен
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Хуберт Кос
Апостолос Кристу
Роман Митюков
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Риган Смит
Чжан Юйфэй
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Италия
США
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Канада
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Суниса Ли
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Джованни де Дженаро
Титуан Кастрик
Пау Эчанис
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
00:48скороАлонсо КорреаРео Инаба
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
01:24скороКаули ВаастЙоан Дуру
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
02:00скороГабриэл МединаЖоао Чианка
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
02:36скороДжек РобинсонИтан Юинг
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
03:12скороКэролайн МарксТайлер Райт
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
03:12скороЙоханн ДефайКарисса Мур
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
03:48скороНадя ЭростарбеТатьяна Вестон-Уэбб
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
04:24скороЛуана СилваБриса Хеннеси
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
09:30скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
09:30скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Стрельба. Мужчины
10:00скороСкит. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:00скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороАргентинаГермания
Гандбол. Мужчины. Группа B
10:00скороВенгрияДания
Гольф. Мужчины
10:00скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
10:00скороКитайГермания
Гребля академическая. Мужчины
10:30скороОдиночка. Мужчины. Финал F
Стрельба. Женщины
10:30скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Женщины. Группа E
10:30скороМоника Пауликене / Айне РаупелитеАкико Хасэгава / Мики Исии
01:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андреева и Шнайдер идут к олимпийским медалям с улыбкой. Россиянки выбили в Париже лучшую пару мира

Мирра с Дианой победили чемпионок Игр в Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.

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Андреева и Шнайдер идут к олимпийским медалям с улыбкой. Россиянки выбили в Париже лучшую пару мира | Источник: Reuters

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сенсационно вышли в полуфинал женского парного турнира Олимпийских игр в Париже, уверенно обыграв в двух сетах, пожалуй, лучшую пару мира последних лет Барбору Крейчикову и Людмилу Синякову из Чехии. Шансы на медали заметно возросли, да и золото уже не кажется недостижимым.

Польза от игры в паре

Тот факт, что Шнайдер и Андреева в паре показали лучший среди россиян результат на Олимпийских играх в Париже, в принципе, не слишком сильно удивляет. Да, обе в своих теннисных карьерах делают ставку на одиночный разряд, но при этом опыта парной игры у них в последнее время предостаточно. 20-летняя Диана и 17-летняя Мирра юны, полны сил и голодны до тенниса во всех его проявлениях. Кроме того, как известно, парный теннис еще и может приносить пользу и для одиночки — помогает прибавить в игре у сетки, оттачивать молниеносную реакцию и находить выход из непростых ситуаций. Да и вообще пара порой это действительно менее затратно физически и весьма полезно психологически — командный дух и поддержка партнера / партнерши в одиночке, как вы понимаете, отсутствует.

Фоторепортаж
Чемпионы дня: 1 августа

Конечно, в паре очень важно взаимопонимание, иначе никакого удовольствия от процесса не получишь. И, похоже, две молодые россиянки это самое взаимопонимание нашли. «Мне в принципе нравится играть. И всегда приятно, когда от человека идет хорошая энергия. Диана может что-то такое сказать, пошутить — не буду раскрывать все секреты, — что разряжает обстановку. Мы стараемся поддерживать друг друга именно в таком ключе. Это гораздо лучше работает, чем давить друг на друга, требовать подавать первым мячом и все в таком духе», — говорила перед четвертьфиналом о парной игре со Шнайдер в Париже Мирра.

«Важно эмоциональное состояние, настроение. Если оно есть на корте, проходят какие-то улыбки, эмоции, шутки, играть намного легче, чем если выходишь с мыслью: “Только бы не проиграть”. Мне кажется, мы в этом плане с Миррой нашли друг друга», — согласилась, в свою очередь, Диана. Даже на корте было видно, что наши теннисистки находятся «на одной волне». Стараются играть в позитивном ключе. Что же касается уровня парного тенниса, то нельзя забывать, что обе на кортах «Ролан Гаррос» недавно дошли до четвертьфиналов. Шнайдер это сделала с американкой Эммой Наварро, а Андреева — с опытнейшей соотечественницей Верой Звонаревой. Причем на «Ролан Гаррос» Мирра и Вера не проиграли ни разу — просто снялись с матча за выход в полуфинал из-за выхода Андреевой в полуфинал в одиночке и, как следствие, слишком жесткого расписания 17-летней теннисистки.

Без страха и на позитиве

Не стоит также забывать, что Шнайдер — левша, а Мирра — правша, что делает их пару гармоничной. К тому же, похоже, они сбросили груз предолимпийских ожиданий, которые вкупе с усталостью после недавних грунтовых подвигов на небольших турнирах помешали им в Париже блеснуть в одиночке. Во втором круге они прошли сильный канадский дуэт Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес, выйдя на олимпийских чемпионок Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.

Вместе Крейчикова и Синякова, чей отец, кстати, является россиянином, также выиграли семь турниров «Большого шлема», но в конце прошлого сезона их дуэт распался. «Мы договорились не продолжать. Это была моя инициатива. Я хотела перемен. Мы спокойно договорились и, разумеется, не против воссоединиться в будущем», — заявила тогда Синякова. И, кстати, обеим разрыв пошел на пользу. Барбора выиграла Уимблдон в одиночке, а Катерина победила с разными партнершами на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в паре. Но ради Олимпийских игр они решили возобновить сотрудничество и перед Олимпиадой уверенно выиграли титул в Праге. Однако Мирра с Дианой их не боялись.

«Это опытные спортсменки, но и мы не промах. Постараемся сыграть на максимум. Даже если что-то не будет получаться, пойдем до конца. Думаю, у нас все получится», — заявила перед встречей Андреева. И начали девушки матч задорно. Повели 2:0, а затем удержали свою подачу с шести брейк-пойнтов и еще увеличили преимущество. Как и обещали, они играли в удовольствие, с улыбками на лицах, улыбаясь после точных попаданий, а порой и после ошибок. А Синякова и Крейчикова, которым явно было что терять, явно нервничали. Им не помогала даже австралийская расстановка (сеточница стоит в квадрате подающей) — россиянок это не запутало. Наоборот, в том числе при помощи эффективных свечей под заднюю линию они взяли подачу олимпийских чемпионок Токио и во второй раз и повели 5:0. И хотя отдали затем соперницам гейм престижа, легко взяли сет 6:1.

Впрочем, вторая партия получилась более упорной. Синякова и Крейчикова пришли в себя, стали меньше ошибаться и выровняли игру. Однако против напора россиянок в седьмом гейме не сдюжили, отдав свою подачу почти под ноль. Вскоре при 5:4 россиянки подавали на выход в полуфинал, имели на подаче Дианы 30:0, затем два матчбола, но в довольно выгодных ситуациях их не реализовали и гейм проиграли. В этот момент Шнайдер и Андреева, пожалуй, впервые в матче выглядели расстроенными и раздраженными, но быстро вернулись на позитивную волну.

Они вновь взяли подачу олимпийских чемпионок Токио, а затем, пусть и с четвертого матчбола, поставили победную точку. Подняв чисто математически свои шансы на медаль до 75 процентов, а на золото — до 25 процентов. «Будем бороться за медаль. Сейчас не заглядываем дальше. Как показывает практика, это работает — просто делать свой максимум. Если все сложится, поборемся за золото, если нет — за бронзу. Хотя аппетит приходит во время еды», — прокомментировала успех Мирра.

Теперь 1 августа россиянок ждет полуфинал с испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес Тормо. Кстати, мы были буквально в двух мячах от российско-украинского полуфинала в Париже — сестры Надя и Людмила Киченок вели у испанок на матчтайбрейке 7:3, затем несколько раз становилось ровно, но нервы у соперниц украинок оказались крепче.

Сергей Подушкин

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I Летние Олимпийские игры в Афинах
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