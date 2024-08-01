Обыгравший Медведева канадец вышел в полуфинал олимпийского турнира
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Норвежский теннисист Каспер Рууд уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Париже.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Норвежский теннисист Каспер Рууд уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Париже.
Встреча завершилась победой посеянного под 13-м номером канадца со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 6:3. Рууд был посеян под шестым номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут.
В предыдущем раунде Оже-Альяссим обыграл первую ракетку России Даниила Медведева.
В полуфинале канадец сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (2-й номер посева).