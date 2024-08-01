Швентек расплакалась на интервью после поражения в ½ финала Олимпийских игр: видео

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
5
2Франция
8
11
8
51Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кэйт Дугласс
Татьяна Смит
Тес Схоутен
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Хуберт Кос
Апостолос Кристу
Роман Митюков
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Риган Смит
Чжан Юйфэй
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Канада
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Суниса Ли
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Джованни де Дженаро
Титуан Кастрик
Пау Эчанис
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Брайан Даниэль Пинтадо
Каю Бонфим
Альваро Мартин
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Пань Чжаньлэ
Кайл Чалмерс
Давид Попович
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
20:45скороЯпонияФранция
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
21:00скороСон Ген ПенНина Хаята
Велоспорт - BMX. Мужчины
21:00скороГонка. Мужчины. Квалификация
Серфинг. Женщины. Третий раунд
21:12скороВаин ФьерроЙоханн Дефай
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
21:15скороАргентинаАвстралия
Велоспорт - BMX. Женщины
21:20скороГонка. Женщины. Квалификация
Фехтование. Женщины
21:30скороЖенщины. Рапира, командное первенство. Финал
Теннис. Женщины. 1/2 финала
21:30скороАнна ШмидловаДонна Векич
Серфинг. Женщины. Третий раунд
21:48скороКарисса МурСара Баум
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
22:00скороТрулс МорегардОмар Ассар
Волейбол. Женщины. Групповой этап
22:00скороФранцияКитай
Баскетбол. Женщины. Группа C
22:00скороБельгияСША
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороСловенияНорвегия
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа C
22:00скороМихал Брыль / Бартош ЛосякРеми Бассеро / Жюльен Линель
Бокс. Женщины. 1/4 финала
22:04скороЯм ЭджиЕни Ариас
Водное поло. Мужчины. Группа B
22:05скороВенгрияЯпония
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
22:20скороЭрисланди Альварес БоргесБунджонг Синсири
Серфинг. Женщины. Третий раунд
22:24скороНадя ЭростарбеШино Матсуда
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
22:30скороИспанияСША
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
22:36скороЛаша ГурулиБазарбай Уулу Мухаммедсабир
22:31 (мск), источник: Sport24

Швентек расплакалась на интервью после поражения в ½ финала Олимпийских игр: видео

Первая ракетка мира Ига Швентек не смогла сдержать слез после поражения в полуфинале Олимпийских игр в Париже.

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Швентек расплакалась на интервью после поражения в ½ финала Олимпийских игр: видео | Источник: Getty Images

Польская теннисистка проиграла 7 номеру рейтинга WTA Чжэн Циньвэнь со счетом 2:6, 5:7. Давая интервью каналу Eurosport сразу после завершения матча, Швентек расплакалась.

— Я попросту облажалась.

— Матч за третье место — это шанс выиграть медаль. Ты проиграла матч, но не покидаешь турнир. Главная цель — найти мотивацию.

В ответ на последнюю фразу Швентек утвердительно покачала головой и заплакала, после чего отвернулась к стенке, закрыв лицо руками.

На прошлых Играх-2020 в Токио польская теннисистка уступила во 2-м круге испанке Пауле Бадосе.

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XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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