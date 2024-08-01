Швентек расплакалась на интервью после поражения в ½ финала Олимпийских игр: видео
Первая ракетка мира Ига Швентек не смогла сдержать слез после поражения в полуфинале Олимпийских игр в Париже.
Первая ракетка мира Ига Швентек не смогла сдержать слез после поражения в полуфинале Олимпийских игр в Париже.
Польская теннисистка проиграла 7 номеру рейтинга WTA Чжэн Циньвэнь со счетом 2:6, 5:7. Давая интервью каналу Eurosport сразу после завершения матча, Швентек расплакалась.
— Я попросту облажалась.
— Матч за третье место — это шанс выиграть медаль. Ты проиграла матч, но не покидаешь турнир. Главная цель — найти мотивацию.
В ответ на последнюю фразу Швентек утвердительно покачала головой и заплакала, после чего отвернулась к стенке, закрыв лицо руками.
На прошлых Играх-2020 в Токио польская теннисистка уступила во 2-м круге испанке Пауле Бадосе.