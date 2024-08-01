Новак Джокович вышел в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв Стефаноса Циципаса
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинальный раунд Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинальный раунд Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).
В четвертьфинальном поединке Джокович (1) со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл двукратного финалист турниров «Большого шлема» 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (8).
Стоит отметить, что во втором сете Циципас вёл со счётом 4:0 (Джокович брал медицинский тайм-аут), однако не сумел удержать такое преимущество.
За выход в финал олимпийских соревнований Джокович сразится с 16-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти (11).