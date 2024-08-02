На Олимпиаде трансгендер избил девушку за 46 секунд. Женскому спорту конец?

То, что поединок алжирки Иман Хелиф и итальянки Анджелы Карини не обойдет внимание общественности, было очевидно. Дело вовсе не в спортивной составляющей — тут на передний план прорвалась та самая повестка, которая запрещена на территории РФ. Хелиф на прошлогоднем чемпионате мира в Индии не смогла пройти гендерный тест: в ее организме нашли XY-хромосом и повышенный тестостерон. Что как бы намекает, что перед вами человек с мужскими генетическими характеристиками… Как он может выйти на поединок с девушкой?

В 2024 году на Олимпийских играх в Париже такое стало возможным. Завтра будет повторение странного перформанса (в ринг выйдет еще одна спортсменка, проваливавшая гендерный тест Линь Юйтин из Тайваня), а пока мир гудит после сегодняшнего поединка, который ожидаемо обернулся скандалом.

Это была не просто победа. Карини попала под каток и не продержалась даже минуту. Пропустив несколько ударов и даже оказавшись в нокдауне, бедная итальянка решила больше не рисковать своим здоровьем и просигнализировала о сдаче. Никакого подобия на конкуренцию зрители не увидели — интересно, усмотрел ли ее Международный олимпийский комитет (МОК), допустивший бывшего мужчину до Игр-2024 и бросивший Карини на растерзание?

Уже после боя проигравшая атлетка заплакала и не стала жать руку Хелиф. Понять ее можно. Представительница Италии дала понять, что такой боли, как в четверг, она еще не испытывала:

«Мой нос сильно болел, и я сказала: “Хватит”. Лучше не продолжать. После первого же удара у меня из носа начала капать кровь. Я очень часто дралась в национальной команде. Я тренируюсь с братом. Я всегда дралась против мужчин, но сегодня мне было слишком больно». (Франс Пресс)

То, что творится в Париже, не осталось без внимания премьера Италии Джорджи Мелони. Политик была поражена переменами в мировом спорте:

«Я думаю, что спортсмены с мужскими генетическими характеристиками не должны быть допущены к участию в женских соревнованиях, но не из-за желания кого-то дискриминировать, а чтобы защитить право спортсменок соревноваться на равных». (Fanpage).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-13414639&hd=1&id=456243775&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В шоке пребывает и экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), депутат Госдумы РФ Николай Валуев:

«Пусть все скажут спасибо Томасу Баху и сложат это в одну сумку. Ведь он считает нормальным, чтобы мужики выступали вместе с женщинами. <…> Конечно, можно поскандалить, но МОК устроил такие правила. Если вам не хочется по ним выступать, то не выступайте. А если хотите участвовать, то будете боксировать с мужиками, третьего варианта не будет. Я бы на месте спортсменов после того, что было на открытии, вообще отказался выступать на этой Олимпиаде. Но, видимо, все это заглотили, и никто не отказался. А открытие прямым текстом говорило, что будут извращения и все то, что мы не любим и не принимаем. Но все же съели это, теперь получайте». (РИА Новости)

Британская писательница, создательница вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг в соцсетях назвала триумфатора «наглым читером» и обрушилась на организаторов Олимпиады:

«Мужчины насаждают свою власть над женщинами. Начиная от наглого читера в красном и заканчивая организаторами. У молодой боксерши отобрали все, ради чего она тренировалась. Все потому, что на ринг против нее вышел мужчина. Позор, все разговоры про безопасность спортсменов — чушь. Игры в Париже навсегда будут запятнаны несправедливостью, произошедшей с Карини».

Не обошел стороной скандал во Франции и президент Сербии Александр Вучич на своей пресс-конференции:

«Представьте себе болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром. Мужчины избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, все посходили с ума».

Согласитесь: когда видишь подобное, складывается ощущение, что мир сходит с ума? Прецедент произошел — «мужчина» избил женщину на спортивном событии мирового масштаба. Дальше будет следующее: если МОК не одумается и не «даст заднюю» (в данном случае выражение несет положительный смысл), межгендерные поединки будут поставлены на поток. Аудитория повозмущается, избитые боксерши поплачут — дальше все пойдет своим чередом. И то, что казалось нереальным вчера, завтра станет обыденностью.

Вот почему западным чиновником стоит одуматься прямо сейчас и принять единственное верное решение — прекратить издевательство над адекватностью и допускать до женского спорта только настоящих женщин, которых при конкуренции с экс-мужчинами может попросту не остаться в спорте. Иначе Олимпиада падет еще ниже — похоже, дно еще не достигнуто.