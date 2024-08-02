Американская гимнастка Байлз повторила достижение Ларисы Латыниной на Олимпийских играх
Американская гимнастка Симона Байлз стала чемпионкой Олимпиады в Париже в индивидуальном многоборье.
Американская гимнастка Симона Байлз стала чемпионкой Олимпиады в Париже в индивидуальном многоборье.
Представительница США — третья гимнастка в истории, которая завоевала две олимпийские золотые медали в этом виде, и первая — кто сделал это не подряд. До нее это удалось только легендарной советской гимнастке Ларисе Латыниной (1956, 1960) и чешке Вере Чаславской (1964, 1968).
Серебряным призером в личном многоборье на Играх-2024 стала бразильянка Ребека Андраде, бронза на счету американки Сунисы Ли, которая не смогла защитить титул.