Американская гимнастка Байлз повторила достижение Ларисы Латыниной на Олимпийских играх

Представительница США — третья гимнастка в истории, которая завоевала две олимпийские золотые медали в этом виде, и первая — кто сделал это не подряд. До нее это удалось только легендарной советской гимнастке Ларисе Латыниной (1956, 1960) и чешке Вере Чаславской (1964, 1968).