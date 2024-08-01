Казахстан подал жалобу на судейство в боксе на Олимпиаде-2024

Источник: Турар Казангапов

"НОК Казахстана выразил сомнения PBU (Paris boxing Unit) относительно некоторых судей, работавших на боях казахстанских боксеров, и попросил обратить внимание на предмет предвзятости.

Организаторы боксерского турнира на Олимпийских играх приняли во внимание замечания, и обещали разобраться в ситуации. В отношении отмеченных судей начато разбирательство.

При этом важно подчеркнуть, что данная процедура никак не повлияет на исходы боев. Согласно регламенту результаты прошедших поединков пересматриваться не будут. Однако при этом судьи, в случае обнаружения ошибок в их работе, могут быть отстранены", — говорится в заявлении НОК Казахстана.

Напомним, Казахстан недосчитался четырех боксеров в мужской сетке олимпийского турнира, свои бои проиграли Махмуд Сабырхан (до 57 кг), капитан сборной Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).