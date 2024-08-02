Камбэком завершился бой Казахстана в боксе на Олимпиаде-2024

Источник: Турар Казангапов

В ¼ финала весовой категории до 63,5 килограмма ему противостоял Лаша Гурули из Грузии. Первый раунд остался за казахстанцем (5:0), тогда как последующие два (5:0, 3:2) забрал представитель Грузии. Выход в ½ финала гарантировал Гурули как минимум бронзовую медаль Олимпиады.

Это уже пятая потеря Казахстана в мужской сетке олимпийского турнира. Ранее свои бои проиграли Махмуд Сабырхан (до 57 кг), капитан сборной Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).