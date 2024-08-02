Американцев прорвало. Но четыре золота не позволили им догнать Китай в медальном зачёте

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже было разыграно 16 комплектов наград.

На протяжении пяти первых дней Игр американские болельщики с грустью смотрели на то, как их команда раз за разом остаётся без золота и проваливается в медальном зачёте до непривычного седьмого места. Но на шестой день сборную США наконец-то прорвало: четыре победы!

Теперь в активе американцев 37 (9 — 15 — 13) наград и уже второе место в неофициальном медальном зачёте. И пара лучших стран выглядит уже привычно для летних Олимпиад: выше только Китай (11 — 7 — 6). Всё-таки именно они и будут рубиться за победу на Играх.

На третьем месте — сборная Франции (8 — 11 — 8), но четверг прошёл для французов не так ударно: добыть удалось только одно серебро. Именно поэтому вплотную к французам подобрались австралийцы (8 — 6 — 4). Пока остаётся в гонке за место в тройке и сборная Японии (8 — 3 — 5).