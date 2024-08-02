Бой женщины с «мужчиной», стрелок без экипировки, россиянки в полуфинале и новая кража. Как прошел шестой день Игр-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
6
2США
9
15
13
51Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Кьяра Леоне
Саген Маддалена
Чжу Цзиньюй
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Кэйт Дугласс
Татьяна Смит
Тес Схоутен
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Хуберт Кос
Апостолос Кристу
Роман Митюков
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Риган Смит
Чжан Юйфэй
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Италия
США
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Канада
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Суниса Ли
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Джованни де Дженаро
Титуан Кастрик
Пау Эчанис
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
10:00скороСкит. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:00скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Гольф. Мужчины
10:00скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
11:00скороШин ЮбинЧен Менг
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа B
11:00скороАлекс Раньери / Адриан КарамбулаМарко Гримальт / Эстебан Гримальт
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
11:00скороКитайГермания
Гребля академическая. Мужчины
11:18скороОдиночка. Мужчины. Финал D
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:20скороЛукаш КрпалекЙелле Сниппе
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:20скороСидни ЭндрюсЛариса Церич
Гребля академическая. Женщины
11:30скороОдиночка. Женщины. Финал D
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:30скороМахбубех Барби ЯрфиМойра Морильо
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:30скороЭрик АбрамовЦеценценгел Одкху
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
11:30скороНидерландыИспания
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
11:35скороПольшаНидерланды
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:40скороДжерард ТакаяваМариус Физель
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:40скороАна Лаура Портуондо ИсасиИсаяна Маренко
Гребля академическая. Мужчины
11:42скороДвойка распашная. Мужчины. Финал B
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:50скороМбагник НдиайеБубакар Мане
Бадминтон. Мужчины. 1/2 финала
11:50скороЛян Вей Кен / Ван ЧанЧиа Аарон / Со Вуй Ик
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:50скороМарит КампсКристина Хоман
10:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Бой женщины с «мужчиной», стрелок без экипировки, россиянки в полуфинале и новая кража. Как прошел шестой день Игр-2024

В Париже завершился шестой день Олимпийских игр, сборная Китая упрочила лидерство в медальном зачете. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

По итогам дня, в рамках которого было разыграно 18 комплектов наград, китайские спортсмены взяли еще две золотые медали. Победу в стрельбе из винтовки с 50 метров одержал Лю Юйкунь, а Ян Цзяюй первенствовала в спортивной ходьбе на 20 километров. Теперь в активе китайцев 11 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград.

Лучше всех 1 августа выступила сборная США. Американцы взяли четыре золота и вышли на второе место в медальном зачете. В их активе девять наград высшего достоинства, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. Тройку сильнейших замыкает Франция (8, 11, 8).

Чемпионы дня: 1 августа
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Российские теннисистки вышли в полуфинал женского парного турнира

Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступающие в парном разряде, являются последними российскими теннисистками на Олимпиаде в Париже. В ¼ финала им противостояли чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, которые являются действующими олимпийскими чемпионками в этом виде программы. В итоге россиянки, которые до Олимпиады не то что не играли вместе, но даже никогда не проводили совместных тренировки, сенсационно победили фавориток.

Первый сет Андреева и Шнайдер могли взять под ноль, но все же уступили соперницам один гейм, а во второй партии в упорной борьбе снова взяли верх — 7:5. В полуфинале россиянкам будут противостоять испанки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо. Встреча состоится 2 августа.

В женском боксе случился скандал

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Итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирки Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест. Соперницы встретились в поединке ⅛ финала в весовой категории до 66 килограммов, бой продлился 46 секунд. Получив несколько ударов, итальянка отказалась продолжать поединок, она также не пожала руку сопернице, упала на колени и заплакала.

Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради здоровья. Я никогда не чувствовала такого удара.

Анджела Карини
итальянская боксерша

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также спортсменку с Тайваня Линь Юйтин от участия в чемпионате мира из‑за проваленного гендерного теста. Анализы показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

В МОК высказались о сложившейся ситуации. Там выступили в защиту спортсменок, подчеркнув, что они прошли все проверки перед Олимпиадой и долгое время участвовали в соревнованиях на самом высоком уровне, пока в 2023 году IBA не отстранила их. «Нынешняя агрессия против этих двух атлеток полностью основана на этом произвольном решении, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры», — говорится в заявлении.

Турецкий стрелок стал звездой соцсетей

Турецкий стрелок из пневматического пистолета Юсуф Дикеч стал популярным в интернете после выступления на Играх в Париже. Спортсмен удивил пользователей тем, что, в отличие от своих соперников, выступал без специальной экипировки. В то время как остальные участники пользовались специальными линзами и шумоподавляющими наушниками, 51-летний турок стрелял в обычных очках. Кроме того, во время выстрелов он держал вторую руку в кармане.

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Несмотря на экстравагантный внешний вид, Дикеч выступил на соревнованиях успешно, завоевав серебряную медаль в соревнованиях среди смешанных пар. Олимпиада в Париже — пятая в его карьере, однако ранее он не завоевывал медалей на Играх.

Спортсмены снова пострадали от воров

Очередная кража произошла в Олимпийской деревне. На этот раз от злоумышленников пострадали велосипедисты сборной Словакии. «Было украдено снаряжение, принадлежащее команде по шоссейному велоспорту, которое хранилось в незапертом шкафчике. Были украдены десять шин, запчасти и несколько переключателей передач, ущерб от которых оценивается в 2300 евро», — написал журналист Амори Бреле.

За время проведения Игр произошло несколько краж на территории Олимпийской деревни. Директор оргкомитета соревнований по коммуникациям Анн Дешам заявила, что полиция проинформирована о каждом случае.

В Олимпийской деревне действуют строгие меры, круглосуточно работают 180 камер видеонаблюдения. Но я не могу предоставить информацию, сколько сотрудников безопасности там находится.

Анн Дешам
директор оргкомитета Игр-2024 в Париже по коммуникациям

Еще один россиянин покинул Игры

Борьбу за медали прекратил Евгений Сомов, который был единственным пловцом-представителем России на Играх. Спортсмен не прошел в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 23,43 секунды и не попал в число 16 спортсменов, которые выйдут в следующий этап.

Ранее Сомов выступил еще на одной дистанции — 100 метров брассом. Он отобрался в полуфинал, однако не смог квалифицироваться в решающий заплыв. После окончания соревнований россиянин пожаловался на олимпийский бассейн. По его словам, он не соответствует нормам. «Норматив по глубине бассейна — три метра, здесь он 2,15 метра плюс камеры, много оборудования внизу, воды гораздо меньше», — заявил пловец.

Алексей Гусев

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