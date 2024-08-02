Прощай, сэр Энди! Рекордсмен Игр Маррей провёл последний матч в великой карьере

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
6
2США
9
15
13
51Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Кэйт Дугласс
Татьяна Смит
Тес Схоутен
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Хуберт Кос
Апостолос Кристу
Роман Митюков
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Риган Смит
Чжан Юйфэй
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Италия
США
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Канада
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Суниса Ли
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Джованни де Дженаро
Титуан Кастрик
Пау Эчанис
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
00:48скороАлонсо КорреаРео Инаба
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
01:24скороКаули ВаастЙоан Дуру
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
02:00скороГабриэл МединаЖоао Чианка
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
02:36скороДжек РобинсонИтан Юинг
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
03:12скороКэролайн МарксТайлер Райт
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
03:12скороЙоханн ДефайКарисса Мур
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
03:48скороНадя ЭростарбеТатьяна Вестон-Уэбб
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
04:24скороЛуана СилваБриса Хеннеси
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
09:30скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
09:30скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Стрельба. Мужчины
10:00скороСкит. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:00скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороАргентинаГермания
Гандбол. Мужчины. Группа B
10:00скороВенгрияДания
Гольф. Мужчины
10:00скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
10:00скороКитайГермания
Гребля академическая. Мужчины
10:30скороОдиночка. Мужчины. Финал F
Стрельба. Женщины
10:30скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Женщины. Группа E
10:30скороМоника Пауликене / Айне РаупелитеАкико Хасэгава / Мики Исии
01:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Прощай, сэр Энди! Рекордсмен Игр Маррей провёл последний матч в великой карьере

37-летний британец стал вторым представителем «Большой четвёрки», завершившим теннисный путь.

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Олимпиада-2024 в Париже, Энди Маррей завершил карьеру, сетки, результаты, расписание, где смотреть теннисный турнир | Источник: Getty Images

37-летний Энди Маррей в последний раз вернулся на корты «Ролан Гаррос», чтобы на Олимпийских играх в Париже провести заключительный турнир в своей карьере. Изначально уроженец Суррея планировал выступить в одиночном и парном разрядах, но проблемы со здоровьем заставили британца сосредоточиться на дуэте с Даниэлем Эвансом. Чуть больше месяца назад Энди удалили кисту из позвоночника, и выступление в одиночке в такой ситуации для него не имело никакого смысла.

А вот в парном разряде сэр Энди сумел в последний раз по-настоящему зажечь на теннисных кортах. Их путь с Эвансом в Париже мог закончиться уже на стадии первого круга, когда японцы Таро Дэниэл и Кей Нисикори имели пятерной матчбол на чемпионском тай-брейке! Представители Страны восходящего солнца вели 9:4 и находились в одном взятом розыгрыше от победы, но британцы выстояли и совершили выдающийся камбэк — 11:9 в их пользу.

Матч спустя ситуация повторилась. Во втором круге Энди и Даниэль на всё том же чемпионском тай-брейке горели 7:9 во встрече с бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном, но снова проявили чудеса воли. Двойной матчбол был ими отыгран, а спустя несколько минут британцы оказались в четвертьфинале Парижа-2024. За два пройденных круга Маррей семь раз находился в одном очке от вылета и завершения карьеры, однако ценой громадных усилий добыл возможность ещё раз сыграть в олимпийском четвертьфинале.

После нервной победы Маррей некоторое время просидел на скамейке, плача от нахлынувших чувств. Трибуны в это время хором скандировали «Энди! Энди! Энди!». «Конечно, это невероятно эмоциональный момент. Я невероятно рад. А потом не знаю, что произошло. Это были слёзы счастья. Не знаю, откуда они взялись. Рад, что мы справились с ещё одной потрясающей концовкой», — говорил Маррей на пресс-конференции.

Спустя два дня Энди всё-таки провёл заключительный матч в карьере, не сумев пробиться в полуфинал французской Олимпиады. Слишком сильны были соперники — третьи сеяные турнира Тейлор Фритц и Томми Пол. В Париже американский дуэт является одним из главных претендентов на золотую медаль в мужском парном разряде. И свой фаворитский статус Тейлор и Томми подтвердили за час с небольшим, одержав убедительную победу — 6:2, 6:4.

Даже в столь безнадёжном матче Маррей и Эванс не сдались без боя. Проигрывая 2:5 во втором сете, по уже заведённой традиции британцы отыграли матчбол в восьмом гейме, сумев продолжить сопротивление. Маррей забил смэш, продлив свою карьеру ещё на десяток минут. Этот гейм получился самым красивым и продолжительным во всём матче. Британцы имели пять брейк-поинтов, последний из которых увенчался успехом.

Энди и Даниэль завели трибуны, которые хотели как можно дольше любоваться игрой Маррея. Британцы заиграли в лучший за всю встречу теннис и смогли взять ещё один гейм, но дальше американцы своего не упустили. Вторая подача на матч оказалась результативной для Тейлора и Томми. Они пробились в полуфинал Игр, а карьера Маррея подошла к концу. У сетки американцы максимально тепло приветствовали шотландца, а трибуны ещё долго аплодировали финальному пребыванию Энди на корте Сюзанн Ленглен. Вторую по значимости площадку комплекса «Ролан Гаррос» британец покидал в слезах под продолжительные овации.

Символично, что Энди завершил теннисный путь на Олимпийских играх. На тех самых соревнованиях, рекордсменом которых он как раз и является. Маррей — единственный двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде. Впервые на высшую ступень олимпийского пьедестала он поднялся в Англии, выиграв золотую медаль Лондона-2012. В решающем матче на Центральном корте Уимблдона Маррей учинил форменный разгром великому швейцарцу Роджеру Федереру, отдав за три сета семь геймов — 6:4, 6:1, 6:2.

Спустя четыре года он добыл ещё одно олимпийское золото, став лучшим на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда в решающем матче в четырёх сетах шотландец переиграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро — 7:5, 4:6, 6:2, 7:5. Сравняться с Марреем по количеству выигранных Олимпиад в одиночке после завершения турнира в Париже ни у кого точно не выйдет, так как после вылета из сетки испанца Рафаэля Надаля и немца Александра Зверева нас ждёт чемпион, который победит впервые.

После 19 лет пребывания в туре экс первая ракетка мира отправляется на покой с целым рядом грандиозных достижений: 739 побед, из них 105 над топ-10, 41 неделя на вершине рейтинга и навсегда вписанное в историю мирового и британского тенниса имя. В 2012-м он стал первым британцем в Открытой эре, выигравшим турнир «Большого шлема» в мужском одиночном разряде: это произошло на Открытом чемпионате США.

В 2013-м стал первым с 1936 года британским теннисистом, выигравшим Уимблдон в мужском одиночном разряде (2013, 2016). Всего за карьеру Маррей 11 раз играл в финалах турниров «Большого шлема» (как минимум по разу на каждом из них) и одержал три победы. Победитель 49 турниров ATP (из них 46 — в одиночном разряде). Помимо двух олимпийских титулов в одиночке, в 2012-м было добыто ещё и серебро Олимпиады в миксте.

Спустя несколько минут после завершения четвертьфинала Олимпиады ассоциация лаун-тенниса уже объявила, что главный корт в Queen’s Club назовут в честь Маррея. Энди — единственный пятикратный чемпион в истории лондонского турнира. Также он один из восьми игроков, побеждавших в один год в Queen’s Club и на «Уимблдоне» (2013, 2016).

После завершения Марреем карьеры можно констатировать, что в туре осталось всего два представителя легендарной «Большой четвёрки», с которой в первую очередь и ассоциировался мужской теннис на протяжении почти полутора десятилетий. Серб Новак Джокович и испанец Надаль (хотя Рафаэль очень близок к уходу) продолжают выступления в туре, тогда как Маррей сегодня присоединился к ранее завершившему карьеру Федереру. Прощай, сэр Энди. Твоя карьера была действительно потрясающей.

Сергей Емельянов

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